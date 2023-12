Tini Stoessel aprovechó el calor y posó con una microbikini diminuta que es furor para el verano

La cantante se mostró con el pelo teñido de rubio platinado y sorprendió a sus fans. Desde un yate de lujo en el medio del mar, la Triple T posó con una microbikini de dos piezas tricolor, uno de los looks que está marcando tendencia en la temporada.

La influencer se mostró con un corpiño con molde triangular, con la base en rosado y con tiras lilas, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless lila y verde.

Tini microbikini bicolor Instagram

La cantante impuso su estilo al acompañar su look con unos ojos maquillados con un delineado estilo cat eye en total black, el cual complementó con máscara de pestañas al tono y sombras en tonalidades nude para la zona de los párpados. Además, le agregó un rubor rosado en las mejillas, iluminadores en algunas zonas de la cara y un labial rosado con gloss.

Nati Jota espera por seguir aprovechando el sol y se lució con una microbikini ideal para el verano

La periodista e influencer argentina, Nati Jota, comenzó a palpitar el verano. Una de las figuras de Olga publicó una imagen luciendo una mocrobikini en tono gris oscuro que podría convertirse en una de las tendencias del próximo verano.

La malla que utilizo Nati es de dos piezas: el corpiño es de estilo deportivo, mientras que la bombacha es colaless de tiro alto. La imagen al borde de una pileta que posteó la influencer de 29 años la acompañó con la siguiente frase: "Probando nueva cura contra la resaca: activar como si no tuvieras tal cosa para luego poder conciliar el sueño en una siesta. Anexo 1: una dosis de pileta aumenta las posibilidades de éxito en la experiencia".

Nati Jota Nati Jota luce una microbikini ideal para el verano, al borde de una pileta

El posteo de Nati Jota, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, rápidamente se volvió viral y ya superó los 80 mil likes y se llenó de comentarios de sus fanáticos elogiando el look.