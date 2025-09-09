Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Según la plataforma Preply, estas producciones son la manera más práctica y entrenida de acercarse al idioma. Cuáles son las claves a tener en cuenta.

De acuerdo a un estudio de Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, el entretenimiento se convirtió en una de las herramientas más útiles para adquirir una nueva lengua de manera natural.

De acuerdo con un estudio, hay un listado de series para aprender inglés , con distintos niveles de dificultad para que el usuario elija según su experiencia, más allá de los libros y las clases.

La Digital PR Manager, Yolanda Del Peso, destacó: “A diferencia de la lectura de un libro, ver una serie o una película no solo entretiene, sino que también mejora nuestra capacidad de observación y escucha activa . Al sumergirnos en tramas interesantes, escuchamos a hablantes nativos utilizando su lengua materna y, de paso, absorbemos una gran cantidad de vocabulario nuevo”.

Existen múltiples formas de aprender un idioma nuevo, desde escuchar música, hasta ver videos en YouTube, e incluso escuchar un podcast son opciones rápidas y fáciles. Pero una forma de sumergirse no sólo en un idioma nuevo sino también en una cultura es viendo una serie.

Dato curioso: la protagonista de la serie, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo trabaja hace 20 años en la serie, haciendo el mismo papel. Nivel de aprendizaje: medio alto.

Suits: en las calles de la ciudad de Nueva York, con trajes y muchos cafés, este drama legal sigue la carrera de un talentoso hombre, sin título, que finge ser abogado en un prestigioso bufete de abogados. Con léxico propio del mundo de los negocios y de las leyes, con diálogos ágiles y situaciones laborales reales; es un gran momento para sentirse y ser parte del mundo de abogados de la gran manzana. Dato curioso: una de las actrices de las serie es ahora princesa del Reino Unido. Nivel de aprendizaje: medio alto.

Otras opciones: Merlina y Stranger Things

Otras buenas opciones para aprender inglés son dos de las series más populares actualmente en Argentina. Una es Stranger things (la nueva temporada) y la otra es Merlina (Wednesday). Ambas son furor en las plataformas de streaming.

Stranger Things es una serie ochentosa sobre un grupo de amigos que enfrentan fenómenos paranormales, con palabras como upside down o demogorgon. Llena de slang (jerga) propio de las jóvenes, con diálogos informales, variedad generacional en el habla y expresiones coloquiales que enriquecen el vocabulario; es ideal para aprender inglés.

A su vez, la serie Merlina es un spin-off de la icónica serie Los Locos Addams que acompañó a más de una generación, pero esta vez centrada en la adolescencia de Merlina y sus aventuras dentro de una academia llena de misterio. Con un debut de Tim Burton como director de series. Repleta de un humor oscuro, plagada de sarcasmo y un ritmo de diálogo que desafía al oído, es una opción ideal para entrenar la comprensión en conversaciones rápidas con un tono irónico.

5 claves para aprender inglés con estas series:

Activar los subtítulos en inglés: esto ayuda a asociar el sonido con la escritura y facilita la captura de nuevo vocabulario.

Repetir lo que escuchas en voz alta: imitar entonación y ritmo fortalece la pronunciación y la memoria auditiva.

Anotar palabras o expresiones desconocidas: luego buscas su significado y escúchalas nuevamente, para reforzar la comprensión.

Revivir las escenas que no hayas entendido: volver a reproducir partes específicas mejora la percepción de detalles y acentos.

Combinar con tus clases de idioma: usar series como complemento transforma el aprendizaje en una experiencia más efectiva y divertida.

Ver series en inglés es más que entretenimiento: es una manera práctica y entretenida de acercarse al idioma. Con subtítulos en inglés y un poco de constancia, Netflix puede convertirse en la mejor aula de idiomas.