Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

De acuerdo a un estudio de Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea, el entretenimiento se convirtió en una de las herramientas más útiles para adquirir una nueva lengua de manera natural.
Según la plataforma Preply, estas producciones son la manera más práctica y entrenida de acercarse al idioma. Cuáles son las claves a tener en cuenta.
De acuerdo con un estudio, hay un listado de series para aprender inglés, con distintos niveles de dificultad para que el usuario elija según su experiencia, más allá de los libros y las clases.
La Digital PR Manager, Yolanda Del Peso, destacó: “A diferencia de la lectura de un libro, ver una serie o una película no solo entretiene, sino que también mejora nuestra capacidad de observación y escucha activa. Al sumergirnos en tramas interesantes, escuchamos a hablantes nativos utilizando su lengua materna y, de paso, absorbemos una gran cantidad de vocabulario nuevo”.
Existen múltiples formas de aprender un idioma nuevo, desde escuchar música, hasta ver videos en YouTube, e incluso escuchar un podcast son opciones rápidas y fáciles. Pero una forma de sumergirse no sólo en un idioma nuevo sino también en una cultura es viendo una serie.
Dato curioso: la protagonista de la serie, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo trabaja hace 20 años en la serie, haciendo el mismo papel. Nivel de aprendizaje: medio alto.
Otras buenas opciones para aprender inglés son dos de las series más populares actualmente en Argentina. Una es Stranger things (la nueva temporada) y la otra es Merlina (Wednesday). Ambas son furor en las plataformas de streaming.
Stranger Things es una serie ochentosa sobre un grupo de amigos que enfrentan fenómenos paranormales, con palabras como upside down o demogorgon. Llena de slang (jerga) propio de las jóvenes, con diálogos informales, variedad generacional en el habla y expresiones coloquiales que enriquecen el vocabulario; es ideal para aprender inglés.
A su vez, la serie Merlina es un spin-off de la icónica serie Los Locos Addams que acompañó a más de una generación, pero esta vez centrada en la adolescencia de Merlina y sus aventuras dentro de una academia llena de misterio. Con un debut de Tim Burton como director de series. Repleta de un humor oscuro, plagada de sarcasmo y un ritmo de diálogo que desafía al oído, es una opción ideal para entrenar la comprensión en conversaciones rápidas con un tono irónico.
Ver series en inglés es más que entretenimiento: es una manera práctica y entretenida de acercarse al idioma. Con subtítulos en inglés y un poco de constancia, Netflix puede convertirse en la mejor aula de idiomas.