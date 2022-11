Argenzuela, mano a mano con Lucila 'la Tora' Villar de Gran Hermano: "Lo que hizo Alfa es un acoso"

La ex participante de Gran Hermano Lucila "La Tora" Villar habló sobre su expulsión del reality y cómo fue la convivencia con sus compañeros. Además, analizó su salida del programa y apuntó contra Walter "Alfa" Santiago por la situación de "acoso" que se vivió con una integrante y aseveró: "Para mi es un acoso, no es una broma".

En una entrevista con Argenzuela , la ex integrante se refirió a la situación de acoso que tuvo como protagonista a Alfa. Al respecto, fue categórica y sentenció: "Para mí eso es un acoso, no es una broma . Con otros modales, lo hablé con él".

"Estamos en un juego, lo que no me gusta como persona voy y te lo digo. No tengo el recuerdo de decir abusador y acosador, pero sí salió de otras bocas eso. Coti venía y me decía que estuvo pésimo lo que hizo Alfa", reveló.

En esa línea, La Tora insistió: "Ya no hay chistes en el 2022. Yo reaccionaría así igualmente, no dejaría que un señor de 60 le haga eso a una de 20, como fue este caso. No presencié la imagen, me la contaron los que estaban adentro del cuarto". Pero este fue solo el principio de las críticas a Walter Santiago, ya que añadió otros temas a la bolsa. "Alfa es un negador compulsivo, le dijo a Romi 'sacate la tanguita' y lo niega".

Por otra parte, la ex participante reflexionó sobre su paso por la casa más famosa del país: "Me sentí la más odiada, para mí por mi carácter, por mis formas y mi honestidad, que a veces choca". Asimismo, contó que se veía venir su eliminación: "Era obvio que si caían todos los 'monitos' y yo me acercaba, iba a caer. Después de un mes y pico, ya no podes caretearla y elegí pasarla bien".

Luego, fue consultada por su complot con Juan Reverdito y relató: "Cuando me sancionaron, yo pensé que era por otra situación. Siempre estaba pendiente de lo que hacía, pero no recuerdo cuándo hablé con Juan".

En cuanto a su influencia en los integrantes que eran más cercanos a ella, la Tora remarcó: "Creo que influenciar lo hacen todos. En la convivencia siempre hay cosas que no te gustan. Se mostraron los clips enojada pero yo la pasé muy bien. Estoy más contenta porque hay tapes que no se mostraron donde pude decir mis cosas libremente. Los comentarios feos que hacían, se veían".

El cruce de la Tora con Mariana Brey

La panelista Mariana Brey, quien suele realizar las preguntas "incómodas", le consultó a Lucila Villar por su particular salida de Gran Hermano, donde abrazó a Walter Santiago y le dijo que lo quería. Ante esto, la Tora aseguró: "A todos mis compañeros los quiero, realmente lo sentí así".

Tras esta frase, Brey le remarcó: "Percibo cierta incoherencia. Si consideras que Alfa es lo que es y después le decís 'te quiero', me genera un poco de rechazo, no entiendo cuál de las dos sos". Luego de esta dura frase, Villar recordó una discriminación que sufrió. "Alfa me dijo 'esta es una negra color chorizo'", finalizó.