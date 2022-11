Gran Hermano 2022: la estrategia de Daniela para no quedar en la placa de nominados

El "big" le confirmó que podía efectuarla, entonces Daniela procedió a describir sus votos: "Los primeros tres son para Nacho y en segundo lugar mis dos son para María Laura".

Al momento de explicar los motivos por los cuales emitió esa distribución, no dudó: "Por juego y para salvar de la próxima placa". Así, "Pestañela" demostró una vez más su táctica para permanecer en el reality show.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@granhermanoar)

Julieta reveló su incómoda situación con Marcos

En un clip que se difundió en las redes sociales, Julieta Poggio tuvo una conversación con Daniela Celis donde le demostró su incómoda situación con Marcos Ginocchio, donde comenzó por preguntarle: "¿Viste con lo que me jodían ayer?". Tras la repregunta de esta última, la actriz remarcó que no quería repetirlo porque no le gusta. "¿Con el 'Primo'? ¿Eso era?", lanzó Daniela.