The Weeknd cambió la sede de su show en Argentina: dónde es y cuándo se venden las entradas

The Weeknd tocará en el estadio Monumental de River.

The Weeknd anunció un cambio de lugar de su próximo show en Argentina: se presentarán en el Estadio Monumental de River el próximo 18 de octubre . Además dieron a conocer cuándo y dónde podrán adquirirse las entradas con importantes descuentos y promociones bancarias.

The Weeknd

La gira celebra el álbum After Hours de 2020 (su exitoso sencillo "Blinding Lights" fue nombrado canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 "The Twist"), así como su aclamado álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022.

La expansión de la gira After Hours Til Dawn comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido, y lo llevará por Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México y Río de Janeiro, antes de concluir en Santiago de Chile. La esperada anteúltima parada será en Buenos Aires, donde ofreció su último show en el Lollapalooza 2017.

Dónde y cuándo comprar las entradas para el show de The Weeknd

Las entradas podrán adquirirse, mediante la web de AllAccess, en una instancia de preventa exclusiva para clientes BBVA a partir del miércoles 8 de marzo a las 10 am (por 48 hs o hasta agotar stock), que luego dará paso a la venta general a partir del viernes 10 de marzo a las 10 am.