The Weeknd en Argentina: el corazón del pop triunfa en un futuro distópico

En un mundo envuelto en una perpetua penumbra, donde la opresión y la desesperación eran la banda sonora de la vida cotidiana, la música se había vuelto un recuerdo lejano donde The Weeknd se presenta como la resistencia a un lugar donde el arte no tiene permitido ser disidente. Este escenario es el que propone el artista canandiense en su gira "After Hours Til Dawn", que ha llevado a Abel a romper récords en todo el mundo y en el que presenta After Hours de 2020, así como su álbum Dawn FM de 2022.

Su tour le ha dado a Buenos Aires un lugar casi protagónico, pues se convirtió en la sede elegida para darle fin al proyecto The Weeknd tal y como lo conocemos para dar comienzo a un trabajo más personal en su carrera y presentarse simplemente como Abel.

Aproximadamente a las 19:30, el escenario se iluminó con la presencia de Kaytranada, el influyente artista haitiano-canadiense de la escena electrónica que con su setlist cautivó al público dejándolos listos para la explosión multisensorial que se aproximaba.

La ciudad de ciencia ficción que presentó The Weeknd cuando apareció en el escenario alrededor de las 21:15 pm con su banda de músicos camuflada entre rascacielos, convirtió el espectáculo en una experiencia inmersiva y multisensorial con el soundtrack del artista intervenido para musicalizar los días de nuestras vidas en una distopía en la que ha sobrevivido la resistencia. Así sonaron La Fama y False Alarm, como intro a la experiencia conceptual disruptiva que el canadiense propone.

El repertorio, compuesto por 41 canciones, ofreció una visión panorámica de su discografía, incluyendo repaso por sus primeros discos, como Starboy, Party Monster y Die For You. El montaje del show permitió a The Weeknd, no solo acercarse al público para poder ser disfrutado desde cualquier periferia del estadio, sino que además incluyó un androide y una luna llena donde cantó varios de sus hits y que cambiaba de color según la temperatura del espectáculo.

Hay un transición clímax en el show de The Weeknd que marca su transformación de androide a humano y la dicotomía del "corazón industrial" en el que se inspira Metrópolis, la película de Fritz Lang en la que está basada la gira del canadiense. Durante la primera parte de su performance, el artista no solo tiene un brazo biónico, sino que también canta e incluso emociona con un casco de robot vanguardista al estilo Daft Punk.

Cuando muestra su rostro, no solo vemos la arquitectura anacrónica del show arder, porque literalmente se prenden fuego los rascacielos de la ciudad que lo rodean, si no que presenciamos la metáfora que nos lleva al lado más personal de su presentación, donde si bien entendemos que lo esencial de lo que propone es el concepto, el centro de todo está en él.

Temas como Can't Feel My Face, una favorita histórica del artista, no faltaron en el repertorio. Pero fue con Blinding Lights, un himno indiscutible de The Weeknd, con el que la cancha de River se convirtió en una pista de baile masiva.

Después de 2 horas y 30 minutos de un pop emblemático con tintes funk y de electro pop donde también destacaron baladas sensuales icónicas de su repertorio como Call Out My Name cerró la noche con Moth to a Flame, demostrando su lugar en la escena musical actual.