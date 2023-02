The Last of Us adelanta el capítulo 5: qué pasó y cuándo se estrena

The Last of Us adelanta el estreno de capítulo 5

La serie postapocalíptica basada en el megapopular videojuego The Last of Us sufrirá una modificación en el día de estreno y no será el próximo domingo, como sucede habitualmente a través en la plataforma HBO Max. ¿Qué pasó?

De esta manera, el capítulo a estrenar de The Last of Us saldrá 48 horas antes de lo habitual, según reveló la cuenta oficial de la serie y Neil Druckmann, co-creador del videojuego y pieza clave en la dirección de la serie.

The Last of Us Redes sociales

El Super Bowl se disputará el domingo 12 de febrero y la transmisión del partido empezará a las 20:30 de Argentina, aunque la previa iniciará un par de horas antes.

Capítulo 5 de la serie The Last of Us: cuándo y a qué hora se estrena

Se estrenará el viernes 10 de febrero a las 23 por HBO Max, en lugar de lanzarse el domingo como estaba pautado.

Los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 23 Argentina en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el 12 de marzo.

El tráiler del quinto capítulo de The Last of Us