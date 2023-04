The End, la banda tributo de Pink Floyd, celebra el 50 aniversario de emblemático álbum de rock

Prensa The End

The End celebrará el 50 aniversario del lanzamiento de uno de los álbumes de rock más recordados y vigentes de la historia de la música. La banda tributo de Pink Floyd rinde tributo a "El otro lado de la luna".

El próximo 29 de junio en el mítico Estadio Luna Park, en plena oscuridad, comenzarán a sonar los latidos que anuncian The Dark Side of the Moon. Será un show inmersivo, una experiencia musical y sensitiva donde la banda y el público compartirán este especial momento.

Los efectos sonoros atravesarán la audiencia, y se cruzarán con la música en vivo, los lasers y las proyecciones visuales.

Todo con la misma motivación de disfrutar de la mejor forma esta increíble experiencia sensorial llamada The Dark Side of the Moon.

The Dark Side of the Moon

The Dark Side of the Moon se lanzó en Estados Unidos el 1º de marzo de 1973, y después en el Reino Unido el 24 de ese mismo mes. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas en el Reino Unido y Europa Occidental. Para el mes siguiente, había recibido el disco de oro, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido.

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto del ranking Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en los rankings de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias a nivel mundial, es el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC.

El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado, en parte, por el deterioro mental de Syd Barrett, anterior líder de la banda.

Además de su éxito comercial, The Dark Side of the Moon fue aclamado de forma unánime por la crítica y es considerado un hito en la historia del rock, toda la música moderna y la cultura popular.

The End, el mejor homenaje a Pink Floyd

The End realizó en 1991 su primera presentación en vivo buscando transmitir el espíritu de Pink Floyd.

Su desembarco en las grandes salas de Buenos Aires se produjo en el 2002 cuando se presentaron por primera vez en el Teatro Coliseo y donde desplegaron un espectáculo con una puesta en escena de características internacionales. A partir de ese entonces la banda llegó al Teatro Gran Rex agotando sus 3.300 localidades, consolidándose además como la banda que mejor transmite el legado de la banda Pink Floyd. Desde entonces se sucedieron diferentes shows en distintos lugares del país.

En noviembre de 2009, The End realizó dos memorables conciertos en el Gran Rex junto a Durga McBroom, vocalista original de Pink Floyd. El éxito de los shows llegó rápidamente a oídos de Guy Pratt y Jon Carin, bajista y tecladista respectivamente de los Floyd originales. McBroom, Carin y Pratt, se unieron a The End para el espectáculo "Pink Floyd Connection". Casi 10.000 personas los vieron interpretar los clásicos de Pink Floyd, en tres shows especiales ofrecidos en abril de 2010, en el Gran Rex.

En 2011, como marco del 20º aniversario de The End, se realizó el "Pink Floyd Connection II" junto a Durga McBroom y Guy Pratt en el Gran Rex y en varias ciudades de Brasil. Además, la banda interpretó una serie de shows sinfónicos, agotando localidades en Rosario, Buenos Aires y Asunción de Paraguay, donde el show fue declarado de interés cultural.

En 2012, después de una serie de shows por el interior y exterior del país, cierra con un show sinfónico en Salta al aire libre en la plaza 9 de julio ante más de 7.000 personas. En 2014, entre otros shows, se destacan los realizados nuevamente con Durga McBroom, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los cuales se repiten en 2016 y junto a ella su hermana, Loreley McBroom, en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santiago de Chile. En 2018, como una previa del aniversario de los 40 años del disco "The Wall" la banda realiza una serie de shows con características similares a los de 2006 al 2008 pero mejorados en lo que es multimedia y sonido, el cual se repitió en 2019 en varias ciudades de la Argentina.

Luego de la pandemia, The End retornó a las actuaciones en vivo de la mejor forma, con un recordada actuación a sala llena en el Estadio Obras y a menos de un año, concretó tres actuaciones más en el Teatro Gran Rex, incluyendo gira nacional y show en Paraguay junto a McBroom.

Al mismo tiempo, la banda fue parte de unas inolvidables actuaciones en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires con 4 shows indoor, increíbles proyecciones en la cúpula, y una quinta actuación al aire libre con una concurrencia de más de 15 mil espectadores.

The End, el show

The End se presentará en el Luna Park el próximo 29 de junio con su show The Dark Side of the Moon, 50 aniversario. Entradas a la venta por Ticketportal.