Tenso momento en el debate de Gran Hermano contra Santiago del Moro y la producción

El conductor no habría respetado uno de los pedidos de la madre de una participante respecto a un tema judicial y se vivió una incómoda situación.

El debate de Gran Hermano atravesó un tenso momento porque Aixa, la mamá de Zoe, quien recién salió de la casa por decisión de la gente en la votación positiva. El enfrentamiento fue con Santiago del Moro y también apuntó a la producción por hablar de cosas que pidió no mencionar.

Sucede que el novio de Zoe que se llama Manuel, no se lleva para nada bien con su suegra y, lejos de fingir delante de la participante que estaba todo bien, los panelistas y el conductor expusieron la mala relación para dejarlo en claro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1792746300074852676&partner=&hide_thread=false Aixa dice que pidió expresamente que no se hable del conflicto con el novio de Zoe al aire.

Y que le pidieron una foto de ella de chiquita y una actual. Niega que fuera una decisión no enviar una foto de su novio. #GranHermano pic.twitter.com/Ut3WvrocCq — emi (@eeemiliano) May 21, 2024

"Prefiero mantener en privado el tema. Es largo, complejo y no me parece que lo toquemos al aire sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita porque no sabe nada", expresó la madre de la joven.

Y agregó: "No es algo para hablar así nomás, pedí por favor que no hicieran esto”. Cabe destacar que tienen una demanda judicial pendiente. Pero Zoe intervino y aseguró que su madre es sobreprotectora, pero tiene que entender que ella es grande y que puede aprender sola de sus errores.

Se formó una nueva pareja en la casa de Gran Hermano: la imagen que lo confirma

A pesar de que el ingreso de los familiares a la casa es para apoyar a los jugadores en cuestión, el hijo de Darío Corti ayuda más a otra de sus compañeras a tal punto a comenzaron un vínculo amoroso. Esto no gustó a su padre, quien le cuestionó su actitud en la casa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/swiftie70/status/1792373342055346517?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1792373342055346517%7Ctwgr%5E5733a241edca93ad9f00a4755b38031da71d811e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcountallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17163074224883360&partner=&hide_thread=false Chicas VAAAAAR a la mano de Pancho que hace en el pecho de FURIA #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/oCC35UnvYI — Luli (furia´s version) (@swiftie70) May 20, 2024

Se trata de Francisco Corti y Juliana Scaglione, quienes durmieron juntos en más de una ocasión y todo indica que mantuvieron intimidad a pesar de los comentarios que hizo Darío en contra. Apenas ingresó, le dijo a su hija que, si Furia iba para un lado, él vaya para el otro, con el fin de alejarse.

Pero como Furia recibió gritos del exterior con mensajes sobre lo que está pasando, se lo imagina y decidió estar igual con Pancho. Esto no cayó del todo bien a su padre y en el afuera, la imagen de Darío, está bajando por responsabilidad de Francisco.