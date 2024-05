Se formó una nueva pareja en la casa de Gran Hermano: la imagen que lo confirma

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/swiftie70/status/1792373342055346517&partner=&hide_thread=false Chicas VAAAAAR a la mano de Pancho que hace en el pecho de FURIA #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/oCC35UnvYI — Luli (furia´s version) (@swiftie70) May 20, 2024

Sin embargo, no hizo caso. Por su parte, Juliana, quien acaba de sufrir la salida de Mauro, su pareja dentro de la casa. Pero lo que no sabe, es que el exparticipante desde afuera no habla para nada bien de la participante.

Pero como Furia recibió gritos del exterior con mensajes sobre lo que está pasando, se lo imagina y decidió estar igual con Pancho. Esto no cayó del todo bien a su padre y en el afuera, la imagen de Darío, está bajando por responsabilidad de Francisco.

Gran Hermano 2023: Furia pidió aislar a Emmanuel y Virginia explotó en su contra

La participante Virginia Demo explotó contra Juliana "Furia" Scaglione luego de que ésta le pidiera que aisle a Emmanuel Vich, ya que afirmó que no hay que hacer eso nunca ni aunque se trate de Gran Hermano 2023.

Mientras Martín, Florencia y Delfina se encontraban en la cocina, Virginia decidió realizar un inesperado descargo que los tomó por sorpresa. "Yo lo que le dije a Furia es que no estoy jugando con nadie, yo estoy sola. Pero yo no voy a dejar a nadie solo ni si me viene a abrazar le voy a decir que no", reveló Demo.

Pero esto no fue lo único, sino que la participante de 55 años decidió volver a apuntar contra Juliana: "Después me enteré que Furia anda diciendo que por ahí juego con Emma, yo le dije que no juego con nadie. ¿Por qué lo voy a dejar solo? Lo mismo con ella, ya sabemos cómo es". Con esto último, dejó en claro que no está contenta con Scaglione y podría desatarse una nueva guerra en la casa.