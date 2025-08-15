Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante La historia de la producción de la plataforma de streaming reconstruye unos famosos asesinatos ocurridos en Canadá en el siglo XIX.







Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.

A medio camino entre las películas y las superproducciones de varias temporadas, Netflix tiene una amplia oferta de series breves y, quizá por eso mismo, fuertes e impactantes. Es el caso de una historia súper atrapante que tiene solo seis capítulos y está basada en un hecho real.

Se trata de la serie canadiense Alias Grace, una adaptación de la novela homónima escrita por Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada. La trama cautiva al combinar un drama histórico con asesinatos envueltos en el misterio, mientras un psiquiatra trata de reconstruir lo que pasó a través de una sirvienta amnésica.

Alias Grace llegó a Netflix a mediados de 2017 y desde ese momento se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores. El guión de Margaret Atwood toma los famosos crímenes que ocurrieron en el oeste de Canadá en 1843 y los reconstruye de manera que el espectador nunca puede estar muy seguro de nada.

Alias Grace Netflix (para interior de la nota) Netflix: sinopsis de Alias Grace La historia, ambientada en Canadá a mediados del siglo XIX, se centra en Grace Marks, una joven sirvienta. Tras ser arrestada por los asesinatos de su patrón, Thomas Kinnear, y de su ama de llaves y amante, Nancy Montgomery, Grace trabaja ocasionalmente en la casa del gobernador de la cárcel.

El comité de la Iglesia Metodista quiere que la joven, que no recuerda el día de los asesinatos, sea liberada. Para eso contrata al psiquiatra Simon Jordan, quien deberá determinar si Grace sufre algún problema mental o, por el contrario, es una asesina a sangre fría que está fingiendo.

Edward Holcroft como el doctor Simon Jordan.

Rebecca Liddiard como Mary Whitney.

Zachary Levi como Jeremiah.

Kerr Logan como James McDermott.

David Cronenberg como Reverend Verrenger.

Anna Paquin como Nancy Montgomery.

Paul Gross como Thomas Kinnear.