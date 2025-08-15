IR A
IR A

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

La historia de la producción de la plataforma de streaming reconstruye unos famosos asesinatos ocurridos en Canadá en el siglo XIX.

Esta es una serie corta

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.

A medio camino entre las películas y las superproducciones de varias temporadas, Netflix tiene una amplia oferta de series breves y, quizá por eso mismo, fuertes e impactantes. Es el caso de una historia súper atrapante que tiene solo seis capítulos y está basada en un hecho real.

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

Se trata de la serie canadiense Alias Grace, una adaptación de la novela homónima escrita por Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada. La trama cautiva al combinar un drama histórico con asesinatos envueltos en el misterio, mientras un psiquiatra trata de reconstruir lo que pasó a través de una sirvienta amnésica.

Alias Grace llegó a Netflix a mediados de 2017 y desde ese momento se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores. El guión de Margaret Atwood toma los famosos crímenes que ocurrieron en el oeste de Canadá en 1843 y los reconstruye de manera que el espectador nunca puede estar muy seguro de nada.

Alias Grace Netflix (para interior de la nota)

Netflix: sinopsis de Alias Grace

La historia, ambientada en Canadá a mediados del siglo XIX, se centra en Grace Marks, una joven sirvienta. Tras ser arrestada por los asesinatos de su patrón, Thomas Kinnear, y de su ama de llaves y amante, Nancy Montgomery, Grace trabaja ocasionalmente en la casa del gobernador de la cárcel.

El comité de la Iglesia Metodista quiere que la joven, que no recuerda el día de los asesinatos, sea liberada. Para eso contrata al psiquiatra Simon Jordan, quien deberá determinar si Grace sufre algún problema mental o, por el contrario, es una asesina a sangre fría que está fingiendo.

Tráiler de Alias Grace

Embed - Alias Grace - Temporada 1 - Trailer #1 - Subtitulado al Español

Reparto de Alias Grace

  • Sarah Gadon como Grace Marks.
  • Edward Holcroft como el doctor Simon Jordan.
  • Rebecca Liddiard como Mary Whitney.
  • Zachary Levi como Jeremiah.
  • Kerr Logan como James McDermott.
  • David Cronenberg como Reverend Verrenger.
  • Anna Paquin como Nancy Montgomery.
  • Paul Gross como Thomas Kinnear.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

últimas noticias

Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 36 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 44 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 51 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora
Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

Hace 1 hora