Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: el reconocido actor interpreta a Ladybug, un asesino a sueldo con mala suerte que decide tomarse un retiro, hasta que le asignan una tarea aparentemente sencilla: recuperar un maletín a bordo de un tren bala en Japón, ¿de cuál se trata?

Según el medio Entertainment Weekly, es una comedia negra acelerada, con estilo visual vibrante y personajes carismáticos donde Pitt encabeza un reparto caótico y divertido, con humor absurdo y violencia estilizada. El País por su lado, destaca su puesta en escena espectacular y personajes memorables, mezclando comedia negra con acción frenética al estilo visual de Tarantino. Además, algunas voces señalan que, pese al entretenimiento, sufre de exceso de cameos, gags triviales y falta de energía comparada con sus referencias.

La producción ingresó al top 10 de Netflix tras su estreno en la plataforma, destacándose por su ritmo vertiginoso y humor negro, comparada con el cine delirante de Guy Ritchie. Aunque la recepción crítica es mixta, el filme encontró nuevos públicos mediante la plataforma de la N roja, destacándose por su estilo visual, ritmo acelerado y carisma del elenco.

tren bala pelicula Sinopsis de Tren Bala, la película de Brad Pitt que llegó a Netflix Cinco asesinos abordan un tren bala japonés con destino a Kioto y descubren que sus misiones aparentemente inconexas tienen un vínculo misterioso, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Tren Bala Embed - TREN BALA Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Brad Pitt Reparto de Tren Bala Brad Pitt como Ladybug

Joey King (Prince)

Aaron Taylor-Johnson (Tangerine)

Brian Tyree Henry (Lemon)

Andrew Koji

Hiroyuki Sanada

Michael Shannon (White Death)

Bad Bunny (El Lobo)

Sandra Bullock (Maria Beetle, su voz en off)

Zazie Beetz, Logan Lerman y más figuras destacadas completan el elenco.