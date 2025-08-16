Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: el reconocido actor interpreta a Ladybug, un asesino a sueldo con mala suerte que decide tomarse un retiro, hasta que le asignan una tarea aparentemente sencilla: recuperar un maletín a bordo de un tren bala en Japón, ¿de cuál se trata?
Según el medio Entertainment Weekly, es una comedia negra acelerada, con estilo visual vibrante y personajes carismáticos donde Pitt encabeza un reparto caótico y divertido, con humor absurdo y violencia estilizada. El País por su lado, destaca su puesta en escena espectacular y personajes memorables, mezclando comedia negra con acción frenética al estilo visual de Tarantino. Además, algunas voces señalan que, pese al entretenimiento, sufre de exceso de cameos, gags triviales y falta de energía comparada con sus referencias.
La producción ingresó al top 10 de Netflix tras su estreno en la plataforma, destacándose por su ritmo vertiginoso y humor negro, comparada con el cine delirante de Guy Ritchie. Aunque la recepción crítica es mixta, el filme encontró nuevos públicos mediante la plataforma de la N roja, destacándose por su estilo visual, ritmo acelerado y carisma del elenco.
Sinopsis de Tren Bala, la película de Brad Pitt que llegó a Netflix
Cinco asesinos abordan un tren bala japonés con destino a Kioto y descubren que sus misiones aparentemente inconexas tienen un vínculo misterioso, describe la sinopsis oficial.
Tráiler de Tren Bala
Reparto de Tren Bala
- Brad Pitt como Ladybug
- Joey King (Prince)
- Aaron Taylor-Johnson (Tangerine)
- Brian Tyree Henry (Lemon)
- Andrew Koji
- Hiroyuki Sanada
- Michael Shannon (White Death)
- Bad Bunny (El Lobo)
- Sandra Bullock (Maria Beetle, su voz en off)
- Zazie Beetz, Logan Lerman y más figuras destacadas completan el elenco.