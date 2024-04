Telefe lideró el rating a pesar de haber levantado Gran Hermano 2023: qué pasó

El canal con más audiencia ya no necesita del reality show para afianzarse como el medio principal y preocupa a sus competidores.

Una vez terminado el día, el ranking de los cuatro canales con más rating fue el siguiente: Telefe (13.4). eltrece (7.3), El Nueve (4.3) y América TV (3.7) . Pero eso no fue lo único, sino que el primero le ganó a los demás en todos y cada uno de los horarios, algo que encendió las alarmas de todos.

Entre los cinco programas más vistos del día, todos pertenecen a Telefe y el orden fue el siguiente: Libertad vs. River Plate (13.4), Libertad vs. River Plate: la previa (11.3), Telefe Noticias (10.7), Libertad vs. River Plate: postpartido (10.1) y Todo por mi hogar (8.4). Para encontrar un ciclo de otro canal, hay que bajar hasta 7.3 puntos de rating con Los 8 escalones de los 3 millones de eltrece.

River venció a Libertad por la Copa Libertadores La victoria de River Plate contra Libertad fue lo más visto del día. Redes sociales

De esta manera, quedó en evidencia que el canal líder de rating no necesita de Gran Hermano 2023 para permanecer allí arriba. De cara a la renovación de sus programas, esto podría pesar teniendo en cuenta los altos costos que significa poseer las licencias del reality show.

