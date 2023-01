Tamara Báez reveló sus problemas de salud tras separarse de L-Gante: "Pesaba 32 kilos"

"No me gusta hablar del cuerpo de las personas, pero me acuerdo cuando estabas tan mal, súper flaquita. Mal de salud, es cierto que el dolor afecta en todo. Qué lindo verte así, estén o no juntos, siempre tienen que estar bien por lo que fueron, y por su hija que es lo más sagrado que tienen", le escribió una seguidora.

Luego de ese, compartió otro de los mensajes recibidos: "Te admiro. Lo linda que estás y tan bien, me canta en cambio que diste, Tu amor propio fue más fuerte que las cosas malas, sos de fierro mujer te admiro tanto".

Tamara contestó a las publicaciones y escribió: "De verdad, chicas, ni se imaginan por lo que pasé, estoy tan feliz de que pude, me animé, lo hice. Y ahora no quiero nunca más volver a pasarla así. Nada más lindo que el amor propio! Suelten todo lo que haga mal, ustedes pueden yo lo logré teniendo una bebé y pesando 32 kilos”.

TAMIBAEZ

La respuesta de la joven fue tan inspiradora que no hizo más que sumar reflexiones y comentarios de otras mujeres que están pasando por situaciones similares en la que trataron a la ex de L-gante de "super empoderada" y referente para muchas jóvenes.

"Aunque no creas nos inspira un poco a salir adelante y tomarte como ejemplo, te felicito de verdad", rezaba otro mensaje de sus seguidores tras semejante revelación.

Elián Valenzuela decidió celebrar con sus parientes y amigos el 31 de diciembre. Mientras que Tamara empezó a compartir historia de Instagram que mostraban una noche larga que incluyó una pool party y se extendió hasta la mañana del 1 de enero. Al amanecer se pudo ver entre la gente presente a L-Gante.

A las 10.20 del domingo, Baez decidió blanquear la situación. "Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien" escribió junto a un foto con el cantante de cumbia en la que tenía el pulgar arriba. La imagen terminó con los rumores de reconciliación.