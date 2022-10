Tamara Báez liquidó a L-Gante tras su dedicatoria por el día de la madre: "Metete el saludo..."

La dedicatoria de L-Gante fue: " ¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre! ". Con esto, parecía evidenciar una mejoría en la relación, pero su ex se encargó de aclarar que eso está muy lejos. " Le está haciendo la vida imposible a la mujer que le cuida a su hija las 24 horas del día... ¡Pero ojo, le desea un feliz día! Tipo ridículo machista y ordinario es este... ", escribió una usuaria de Instagram, quien le dio pie a Báez para realizar su respectiva crítica.

Agregando este último posteo a sus historias, Tamara comenzó por escribir: "Metete el saludo sabes donde, negrito. Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado para su familia, pero te falta mucho a vos". Así, dejó a las claras que su vínculo continúa totalmente quebrado, ya que ni siquiera en este momento pudieron coincidir.

Para terminar, Tamara Báez expresó la parte más fuerte del mensaje: "Asco me das, seguís subiendo cosas así, te volviste como la vieji adicto al faranduleo. No tenes derecho a nada. 0 códigos, 0 respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija". Con esto, también criticó a Wanda Nara y remarcó el bozal legal que le impuso L-Gante para no publicar nada de Jamaica.