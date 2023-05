Taichu: "Sueño con llevar mi música lo más alto posible"

Tais López Miranda, alias Taichu, es una artista argentina de 22 años que se destaca en el under urbano. Su música propone determinados géneros y, también, determinada estética. Cada producto que sale al mercado con su nombre tiene un concepto claro que va más allá de las letras y melodías; siempre incluye una puesta escénica que expone sus dotes actorales.

"Desde octubre del año pasado venimos con mi productor musical, Luigi Navarro, trabajando para terminar de armar el álbum. Siento que Rawr tiene tantos moods que vale para lo que sea, tanto para estar de fiesta como para estar en tu casa tranquilo pasando por la situación que sea, tristeza, corazón roto, lo que sea... A mis temas tristes los podés escuchar en un momento feliz y ser capaz de repensar las cosas y reflexionar algo".

El lanzamiento exclusivo de Rawr fue el 27 de abril en ArtLab, un espacio cultural el Colegiales. A este asistieron artistas de todos los géneros, entre ellos, Lali Espósito, Lit Killah y Tuli Acosta. Estaban Lara 91k y Connie Isla. Fue Lali particularmente quien compartió la foto del nuevo disco y felicitó a Taichu por esta apuesta, que incluye temas como Top, Noche de sateo, Extrabrut, Babyspice, Mortal Kompa y Alaska.

"Al halago de Lali lo sentí bárbaro. Yo la amo, me encanta que le guste mi música. Lali es lo más. Su devolución me dejó muy feliz. Pero la mejor devolución que tuve hasta el momento fue la de mis amigos de toda la vida que me dijeron ´Ya sos una artista de discos´, eso fue lo mejor".

¿Cuánto hay de Taichu en Tais? "Hay un montón. No te podría decir el porcentaje (risas), pero mi persona también tiene cosas que Taichu no las plasma en la música. Las pone en las relaciones, en los amigos y en la familia".

Es que si bien su alter ego musical es rudo, rebelde y atrevido, su vida personal es diferente y la reserva 100% para su entorno más íntimo. "Mi sueño es poder seguir haciendo lo que amo, seguir creciendo y llevar lo mío a lo más alto posible. Por otro lado, en algún futuro me gustaría mutar a ser directora creativa de otros proyectos, como Rihanna que mutó de la música a los maquillajes", concluyó.