IR A
IR A

Sylvester Stallone, Van Damme y Dolph Lundgren despidieron a Chuck Norris en Hollywood

Las tres leyendas del cine de acción despidieron a su colega y amigo que falleció de un infarto a los 86 años. "Siempre respeté al hombre que era", remarcó el actor de Rocky y Rambo.

Norris junto a sus colegas John Travolta y Jean Claude Van Damme.

Norris junto a sus colegas John Travolta y Jean Claude Van Damme.

Redes sociales

Con la muerte de Chuck Norris se fue una leyenda de la acción y las artes marciales, que fue despedido pro su colegas de Hollywood Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y el guionista sueco y experto en artes marciales Dolph Lundgren.

La nueva edición de Gran Hermano es conducida por Santiago del Moro. 
Te puede interesar:

Salió de la casa de Gran Hermano y reveló las duras secuelas: "La gente me insultaba"

El actor falleció el jueves 19 de marzo de marzo, a los 86 años, tras sufrir un infarto en Hawái. dejó un vacío en el público que vio cientos de éxitos de la pantalla, como Desaparecido en acción y Fuerza Delta.

El protagonista de Rocky y Rambo publicó una sincera despedida: “Disfruté mucho trabajar con Chuck. Era estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

El campeón de karate y físico culturista Van Damme envió un mensaje a los allegados de Norris: "Mi más sentido pésame por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros días, y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y oraciones están con su familia. Nunca será olvidado".

Embed

Lundgren escribió en Instagram: "Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y más tarde entrando en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo".

Embed

Chuck Norris: qué dice el comunicado de la familia

Por su parte, la familia fue quien confirmó el fallecimiento de la estrella de acción, luego de sufrir una "emergencia médica" esta jueves. "“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”.

Desde el perfil de Instagram de Norris publicaron el comunicado que concluyó: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Los contratos millonarios que coronaron a los actores más rentables del año. 

Los 10 actores y actrices que más dinero ganan, según Forbes

El agente secreto es mi película favorita de todo el 2025: la confesión del productor argentino.

Axel Kuschevatzky habló de las películas favoritas, el avance del cine brasileño y las polémicas de Hollywood

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

La estrella de Hollywood explicó su postura en redes.

Megan Fox dejó a sus fans con las ganas de verla en Only Fans: los motivos del "no"

La actriz llevó tranquilidad a los seguidores que se preocuparon al verla en silla de ruedas.

Cuál es el verdadero estado de salud de Eva de Dominici tras su operación

últimas noticias

Una receta fácil para preparar en la airfryer. 

Ideal para una entrada: cómo hacer champiñones rellenos en la air fryer en pocos minutos

Hace 31 minutos
Distintas situaciones internas fueron debilitando el lazo.

Gustavo López se separó tras 30 años y sorprendió a todos: qué fue lo que sucedió

Hace 35 minutos
María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo.

Murió María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo

Hace 39 minutos
La mediática dio su versión luego de ser liberada por no tener pruebas en su contra.

El demoledor relato de Luciana Martínez, la exGran Hermano acusada de robo: "Sentí miedo todo el tiempo"

Hace 1 hora
play
La productora aseguró que se encuentra en buen estado y listo para el debut del lunes 23 de marzo.

Alivio para los fanáticos de AC/DC: Stevie Young recibió el alta médica

Hace 1 hora