Sylvester Stallone, Van Damme y Dolph Lundgren despidieron a Chuck Norris en Hollywood

Las tres leyendas del cine de acción despidieron a su colega y amigo que falleció de un infarto a los 86 años. "Siempre respeté al hombre que era", remarcó el actor de Rocky y Rambo.

Con la muerte de Chuck Norris se fue una leyenda de la acción y las artes marciales, que fue despedido pro su colegas de Hollywood Sylvester Stallone , Jean-Claude Van Damme y el guionista sueco y experto en artes marciales Dolph Lundgren .

El actor falleció el jueves 19 de marzo de marzo, a los 86 años , tras sufrir un infarto en Hawái . dejó un vacío en el público que vio cientos de éxitos de la pantalla, como Desaparecido en acción y Fuerza Delta.

El protagonista de Rocky y Rambo publicó una sincera despedida: “Disfruté mucho trabajar con Chuck. Era estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

El campeón de karate y físico culturista Van Damme envió un mensaje a los allegados de Norris: "Mi más sentido pésame por el fallecimiento de mi amigo , Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis primeros días, y siempre respeté al hombre que era . Mi corazón y oraciones están con su familia. Nunca será olvidado".

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Lundgren escribió en Instagram: "Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y más tarde entrando en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo".

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Chuck Norris: qué dice el comunicado de la familia

Por su parte, la familia fue quien confirmó el fallecimiento de la estrella de acción, luego de sufrir una "emergencia médica" esta jueves. "“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (jueves). Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”.

Desde el perfil de Instagram de Norris publicaron el comunicado que concluyó: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.