La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película "Puede parecer polémico, pero es lo que él quería", aseguraron sus hijos, que se pusieron de acuerdo con el nuevo proyecto "As Deep as a Grave". A un año de su muerte, el actor vuelve a la pantalla grande con un protagónico y con polémica. + Seguir en







Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. Mark Humphrey/Associated Press

A un año de la muerte de Val Kilmer, el recordado protagonista de The Doors volverá a aparecer en el cine gracias a la tecnología. Su familia autorizó que una inteligencia artificial lo “reviva” digitalmente para que pueda ser parte de una película, que ya está en producción. Según contó el director de As Deep as the Grave, Coerte Voorhees, Kilmer había sido elegido para interpretar al padre Fintan, cinco años antes de su fallecimiento.

Hace más de tres décadas, Val Kilmer se puso en la piel de Jim Morrison y lo recreó en la pantalla grande gracias a su actuación en The Doors. Hoy, la situación se invierte: ya no es necesario un actor para encarnar a alguien que murió, porque la IA permite recrear digitalmente al propio artista. Antes se necesitaba un intérprete para ponerle vida a un personaje; ahora, la tecnología hace posible que sea el mismo actor quien regrese, aunque ya no esté.

El proyecto de Coerte Voorhee le había llegado a Kilmer cinco años antes de su muerte. Estaba a punto de regresar al cine con un papel muy especial: había sido elegido para interpretar al Padre Fintan en As Deep as the Grave, una película independiente ambientada en el suroeste de Estados Unidos que cuenta la historia real de un grupo de arqueólogos que investigan el pasado del pueblo navajo. Todo estaba listo para rodar: el personaje había sido pensado especialmente para él, tomando en cuenta sus raíces y su vínculo con esa región. Sin embargo, su delicado estado de salud por el cáncer le impidió llegar al set. Aun así, el director decidió mantenerlo en la película de otra manera.

"Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día estaba viendo la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo", relató el guionista y director de la película y aseguró que tanto Kilmer como su familia estaban de acuerdo con que formara parte parte del proyecto mediante la IA.

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Aunque Kilmer no pudo llegar a filmar ninguna escena, el director optó por mantener su presencia en la película. El proyecto adquirió un sentido más personal porque el personaje reflejaba la enfermedad que atravesaba. El productor explicó que el protagonista padecía tuberculosis, lo que generaba un paralelismo con el cáncer de garganta del actor y su voz. La versión digital de Kilmer creada con inteligencia artificial aparecerá en un momento clave de la película, según se informó. Para reconstruir su imagen se utilizaron registros de su juventud, muchos de ellos aportados por su propia familia, además de material audiovisual de sus últimos años. Aunque saben que la decisión puede generar polémica, los responsables remarcan que se hizo con el apoyo de la familia. Mercedes Kilmer también defendió la iniciativa, recordando que su padre veía la tecnología como una oportunidad para ampliar las formas de contar historias.