Manuel Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Después de la transacción, el ex jefe de Gabinete le devolvió el dinero en efectivo. Utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a funcionarios que trabajaban bajo su órbita, compró un monitor y dos proyectores de alta gama por casi $6 millones.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá unos días de respiro, al menos hasta después de la feria judicial de invierno, ya que los primeros días de agosto deberá dar explicaciones a la justicia cuando el fiscal Gerardo Pollicita presente el requerimiento de justificación patrimonial. Mientras tanto, siguen declarando testigos en la causa que lo comprometen.

Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ante la justicia en la causa en la que Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito y confirmó que el ex jefe de Gabinete pagó un monitor gamer con su tarjeta de crédito y que después le devolvió el dinero en efectivo.

La semana pasada, antes de la renuncia de Adorni, había trascendido que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589 , una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05 .

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, funcionaria de Comunicación de Gobierno. Esa información fue informada a la fiscalía por Mercado Libre. La mujer prestó declaración testimonial y confirmó la información, según fuentes judiciales.

Las mismas fuentes deslizaron que el fiscal presentará el requerimiento de justificación patrimonial los primeros días de agosto, ya que aún está reuniendo información.

Entre las últimas medidas figura extenso pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que Pollicita encomendó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Del 20 al 31 de julio es la feria judicial de invierno, y la actividad vuelve a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes. Si las explicaciones no convencen, entonces se lo citaría a indagatoria.