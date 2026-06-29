29 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Después de la transacción, el ex jefe de Gabinete le devolvió el dinero en efectivo. Utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a funcionarios que trabajaban bajo su órbita, compró un monitor y dos proyectores de alta gama por casi $6 millones.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

redes

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá unos días de respiro, al menos hasta después de la feria judicial de invierno, ya que los primeros días de agosto deberá dar explicaciones a la justicia cuando el fiscal Gerardo Pollicita presente el requerimiento de justificación patrimonial. Mientras tanto, siguen declarando testigos en la causa que lo comprometen.

Adrián Ravier estrenará la vocería este martes con una conferencia en Casa Rosada
Te puede interesar:

Adrián Ravier estrenará la vocería este martes con una conferencia en Casa Rosada

Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ante la justicia en la causa en la que Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito y confirmó que el ex jefe de Gabinete pagó un monitor gamer con su tarjeta de crédito y que después le devolvió el dinero en efectivo.

La semana pasada, antes de la renuncia de Adorni, había trascendido que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Las operaciones, que están informadas en la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.

La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el pago quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, funcionaria de Comunicación de Gobierno. Esa información fue informada a la fiscalía por Mercado Libre. La mujer prestó declaración testimonial y confirmó la información, según fuentes judiciales.

Las mismas fuentes deslizaron que el fiscal presentará el requerimiento de justificación patrimonial los primeros días de agosto, ya que aún está reuniendo información.

Entre las últimas medidas figura extenso pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que Pollicita encomendó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Del 20 al 31 de julio es la feria judicial de invierno, y la actividad vuelve a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes. Si las explicaciones no convencen, entonces se lo citaría a indagatoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei habló sobre el nombramiento de Diego Santilli. 

Milei habló de la salida de Adorni: "Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta"

Diego Santilli y Javier Milei.

El mensaje de Santilli tras ser nombrado jefe de Gabinete: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando"

Patricia Bullrich junto a Diego Santilli.

Bullrich celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete: "Teníamos que dejar de lado las distracciones"

Diego Santilli junto a Javier Milei y su hermana.

Milei anunció a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete: jura el martes a las 16

adorni, la interminable escalinata de comodoro py y el fantasma de kueider

Adorni, la interminable escalinata de Comodoro Py y el fantasma de Kueider

La conductora analizó la reuncia de Adorni y las consecuencias en el Gobierno.

Nancy Pazos, sobre la salida de Adorni: "El mismo final que José Luis Espert"

Rating Cero

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Ambas habían construido un vínculo muy cercano durante la obra “El divorcio del año”.

Por qué Guillermina Valdés no fue al último adiós de Ernestina Pais

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.

La picante decisión que tomó Daniela Celis que golpea en el corazón a Thiago Medina

El conductor preocupó a todos sus seguidores con un posteo.

El enigmático mensaje de Migue Granados que preocupó a todos en Olga

La rutina de esta influencer para La Velada.

Entrenamiento fuerte: como fue la impactante transformación de la influencer RoRo para La Velada

Santiago del Moro conducirá una nueva gala de eliminación esta noche.

Impactante mensaje y llanto: una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

últimas noticias

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Hace 6 minutos
El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.

Misterio en las Cataratas: encontraron pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo

Hace 7 minutos
Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Hace 8 minutos
Techint despidió a 150 trabajadores de Tenaris y crece el conflicto gremial

Techint despidió a 150 trabajadores de Tenaris

Hace 20 minutos
Ángel Di María en Rosario Central.

Terminó el misterio: Ángel Di María confirmó si seguirá en Rosario Central

Hace 35 minutos