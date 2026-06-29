Entrenamiento fuerte: como fue la impactante transformación de la influencer RoRo para La Velada Esta creadora de contenido compartió la estricta rutina de ejercicio que realiza y las redes se llenaron de cuestionamientos. Agregar C5N en









La rutina de esta influencer para La Velada. Instagram @whoisroro

RoRo mostró una transformación física que se volvió uno de los temas más comentados en la previa de La Velada. La influencer española combinó entrenamientos de boxeo, ejercicios de fuerza y una estricta planificación alimentaria. Algunas de sus declaraciones sobre la dieta generaron debate entre seguidores y especialistas. Su preparación quedó expuesta en redes sociales, donde documentó gran parte del proceso. La preparación de RoRo para su debut en La Velada la convirtió en una de las protagonistas de las últimas semanas en las redes sociales. La creadora de contenido española, cuyo nombre real es Rocío Bueno, mostró el resultado de varios meses de trabajo físico y alimentario para llegar en condiciones al combate que disputará a mediados de julio.

La influencer, que ganó notoriedad en España durante 2024 gracias a sus videos de cocina y a su particular estilo de comunicación, compartió distintas imágenes de su evolución física. Los cambios en la musculatura de la espalda, los brazos y la definición corporal llamaron la atención de sus seguidores y generaron miles de comentarios.

Así fue la increíble transformación de RoRo para La Velada Desde que se confirmó su participación en el evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos, RoRo documentó gran parte de su preparación a través de las redes. Durante estos meses realizó entrenamientos específicos de boxeo, rutinas de fuerza y trabajos de acondicionamiento físico diseñados para afrontar una pelea de alta exigencia.

En varias oportunidades entrenó junto a otros participantes de La Velada, entre ellos Fabiana Sevillano, Marta Díaz y TheGrefg. En ese contexto, fue mostrando los avances conseguidos tras meses de disciplina.

Instagram @whoisroro “Hay que ‘flexear’ un poco para enseñar. Yo he estado fuerte antes, pero nunca se me ha notado la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido”, expresó al exhibir los resultados obtenidos.