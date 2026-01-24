IR A
Este actor se hizo más famoso con Stranger Things y ahora avisó su condición para trabajar en Marvel

Con el cierre definitivo de la serie, justo antes de las celebraciones de Año Nuevo, sus protagonistas han comenzado a trazar nuevas rutas en la industria.

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido.

  • Uno de los nombres que más resuena es el de Dacre Montgomery, quien alcanzó la fama mundial interpretando a Billy Hargrove.
  • A sus 31 años, el actor australiano ha sido parte de proyectos como la cinta biográfica Elvis o Went Up That Hill.
  • A pesar de que su nombre ha sido vinculado por años a diversos personajes de Marvel en las redes sociales, Montgomery se ha mantenido al margen de estas producciones.
Con el cierre definitivo de Stranger Things justo antes de las celebraciones de Año Nuevo, sus protagonistas han comenzado a trazar nuevas rutas en la industria. Uno de los nombres que más resuena es el de Dacre Montgomery, quien alcanzó la fama mundial interpretando a Billy Hargrove. A sus 31 años, el actor australiano ha sido parte de proyectos como la cinta biográfica Elvis o Went Up That Hill.

Joe Keery atraviesa una etapa de redefinición profesional tras el cierre de Stranger Things.
A pesar de que su nombre ha sido vinculado por años a diversos personajes de Marvel en las redes sociales, Montgomery se ha mantenido al margen de estas producciones. No obstante, en una entrevista exclusiva para promocionar Dead Man's Wire, el actor aclaró que no cierra las puertas al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aunque su participación depende de un factor crucial. "Estaría interesado en hacer cualquier cosa dependiendo del director", admitió.

Qué dijo un famoso actor de Stranger Things para trabajar en Marvel

El actor reflexionó sobre el estado actual del cine de superhéroes y la saturación que algunos perciben en la audiencia. Para él, la clave reside en cineastas que se atreven a romper el molde establecido. "Siento que, aunque están teniendo un regreso, hay un poco de fatiga general alrededor de todo el género de superhéroes, de alguna manera", explicó Montgomery. Por ello, busca colaborar con visionarios que aporten una perspectiva fresca: "Cada director que ha llegado y ha cambiado el rostro del subgénero de superhéroes son directores que tienen ideas diferentes o perspectivas distintas sobre la forma en que debe hacerse".

Dacre no ocultó su admiración por trabajos que exploran tonos más oscuros y maduros, citando específicamente el impacto que tuvo en él la adaptación de Watchmen dirigida por Zack Snyder. "Me gusta lo intensa, violenta, descarnada y noir que es. Y creo que algo así es realmente interesante", señaló, mencionando también el trabajo temprano de Taika Waititi en la franquicia de Thor como un ejemplo de innovación necesaria en estas historias de gran escala.

