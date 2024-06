Spider-Man 4: se confirmó cuál será la trama de la película más esperada de Marvel

A la hora de contestarle, Perez señaló: "¿En esta próxima película? El pasado de Peter Parker. Pero en cuanto a los enemigos, sé que están buscando presentar más villanos que no hayan aparecido antes en películas". Así, quedó en claro que se mostrará cómo vive Spider-Man luego del trágico final de No Way Home, donde todos sus seres queridos olvidaron quién era y hasta falleció su única pariente que quedaba con vida.

Spider-Man Spiderman Tom Holland Daredevil Kingpin Wilson Fisk Marvel Se rumorea que Wilson Fisk y Daredevil tendrán un papel importante en Spider-Man 4. Redes sociales

Por otro lado, agregó: "Sé que mucha gente siente curiosidad por saber exactamente cómo volverán a hacer Doctor Octopus y el Duende Verde cuando llegue el momento. Solo me gustaría que todos sepan que el mundo entero estaba viendo la pelea final durante No Way Home. Y puede que haya inspirado o no a un par de personas en el MCU".

Con estas palabras, confirmó que estos dos icónicos villanos todavía no han concluido con su participación en las películas de Marvel Studios. De igual manera, se desconoce si los actores Alfred Molina y Willem Dafoe regresarán una vez más para interpretarlos.

Robert Downey Jr. confirmó su regreso a Marvel Studios como Iron Man: "La idea..."

El actor estadounidense Robert Downey Jr. confirmó que se encuentra "sorprendentemente" abierto a la idea de regresar a Marvel Studios como Iron Man, algo que llenó de ilusión a los fanáticos de cara a la película Avengers: Secret Wars de 2027.