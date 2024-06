Robert Downey Jr. confirmó su regreso a Marvel Studios como Iron Man: "La idea..."

Marvel: el tráiler de Venom reveló qué pasó con el simbionte de Spider-Man: No Way Home

"Está increíblemente en mi ADN. Probablemente el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo", comenzó por explicar Downey Jr. sobre el cariño que siente por Tony Stark. Así, los principales fanáticos del estudio cinematográfico empezaron a teorizar sobre cuándo podría ser su regreso.

Robert Downey Jr. Iron Man Marvel Studios Robert Downey Jr. se despidió de Iron Man en 2019 con Avengers: Endgame. Marvel Studios

Luego, directamente respondiendo a la pregunta de Variety, el ganador del Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer reveló: "Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea. Es realmente una locura porque me veo bastante bien". De esta manera, cada vez parece más posible que vuelva a ser Iron Man ocho años después, un tiempo más que óptimo para que la audiencia termine de superar su muerte en Endgame.

Marvel Studios comenzó la producción de su serie más esperada: vuelve Capitán América

El actor estadounidense Chris Evans volverá a interpretar a Capitán América en Marvel Studios y de la mano de una serie muy prometedora que responderá las preguntas de todos los fans tras la película Avengers: Endgame.