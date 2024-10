Soui Uno: "Siendo mujer se te exige mucho más para ganarte el respeto"

¿Por qué elegiste ese AKA? " Me llamo Sofía y mis sobrinos chiquitos no podían pronunciarlo, decían Soui y el Uno es porque en su momento grafitteaba y me agregué el número en mi tag. Cuando entré en la cultura hiphop y conocí las compes de freestlye empecé a pintar y estuve como dos años en esa. A los 14, 15 años iba al Quinto Escalón. Conocí a mucha gente que emergió de ahí y de Las Vegas Freestyle aunque nunca competí. Siempre me dediqué a ir, escuchar, ranchar, recorrer las plazas y compartir"

"Justo mis amigos competían y encontré mi refugio en ese lugar. Yo me sentía muy sola en ese momento a nivel familiar y uno cuando es chico busca un sentido de pertenencia, un lugar en donde encontrarse y sentirse cómodo. Para mí en ese momento lo fue el hiphop", recuerda.

"Empecé a componer cuando volví de una competencia y un colega, Kevo, me agitó para que arrancara. Obvio que le dije ´ni en pedo´, pero ese día me tiré mi primer freestyle caminando por la calle y cuando llegué a mi casa me puse a componer. Me encantó. Ese día escribí mi primer tema de 4 minutos. Busqué un instrumental en YouTube y después Dillom me hizo la pista y me re descargué. Dije ´¡Fa! Esto está re bueno. Siento que me puedo expresar libremente´. Es un momento en el que estoy yo sola conmigo y después lo expongo. Me costó mucho. Antes reprimía todo lo que quería decir y en la composición encontré el hablar sin escrúpulos, sin que me importe la opinión ajena. Fue re loco".

Pero no todo fue fácil. Soui conoció las drogas en su adolescencia y por un momento creyó estar perdida. Sorprendentemente, fue el rap el medio por el cual logró deshacerse de su adicción: "Yo consumía muchas sustancias y lo único que me sacaba de todo ese mambo era el rap. Me hizo muy bien encontrarme con eso. Luego de internarme e ir a rehabilitación me encontré con letras desde otro panorama. Ahí me resguardé para no volver a caer. Cada vez que tuve un problema y me saltó el impulso de consumir, me resguardaba ahí. Más allá de que la internación me sirvió para desintoxicarme, el rap fue lo que me sacó del consumo estando en la calle donde no tenía una contención".

Sus barras son crudas y por eso no siempre pudo hacérselas escuchar a sus seres más cercanos: "En este momento no tengo drama en que las escuchen porque hablo desde la reflexión y siempre después de componer releo y analizo, pero antes sí. Mi primer disco, Refugio, me re dolía que lo escuchara mi familia porque revelo muchas cosas que me duelen sobre ellos que hoy en día ya las perdoné. Ese disco a mis padres no se los mostré. Antes me daba cosa escribir sobre alguien y que esa persona se sintiera zarpada aún cuando no la hubiera nombrado explícitamente"

"Ahora ya no me lo guardo", reflexiona. "A mí me interesa hablar desde mi experiencia y que me escuche la gente que se identifica con eso. Quiero ser un refugio para mi público como lo es la composición para mí. Puedo ponerme a hacer un montón de cosas que no me representan, pero después me siento vacía y no quiero eso. Hago música para sentirme completa, que estoy dejando una marca en el mundo, algo diferente, una huella. Ese es mi sueño. Vivir de la música va a ser una consecuencia de dejar una huella".

A pesar de que Soui ha logrado posicionarse como la voz femenina del rap nacional, aún debe conservar un empleo convencional. Y la dualidad en su vida, es un asunto que todavía no logra procesar al 100%: " "Estuve experimentando mucho. Además de ser rapera me encanta cantar y hacer melodías de distintos géneros, por más de que no lo saque al mundo. Me estoy encontrando con realidades muy diferentes, al mismo tiempo. Me levanto todos los días para ir a trabajar en relación de dependencia, tengo jefe, un horario que cumplir, etc... Y es re loco".

Como muestra, pone un ejemplo: "Hoy tuve un día de mierda y me volví llorando del subte pensando ´Qué flash tener que pasar de una realidad a la otra´. Tener una entrevista, tener que poner la mejor cara a pesar de estar agotada y contar cosas de mi pasado, presentarme. Esto también es mi trabajo. Me estoy encontrando con una dualidad en mi vida y es muy fuerte. Yo sabía que iba a llegar este momento en el que no pudiera manejar las dos vidas y llegó. Me choca por momentos, pero la música no me da de comer todavía y tampoco hago música para que me dé de comer, por eso se me hace muy difícil dejar mi trabajo".

Soui Uno afirma que "siendo mujer se te exige mucho más, necesitás más tiempo para ganarte el respeto que un rapero capaz se gana en un año. Siempre se espera a que la mujer quiebre antes de que se gane el respeto. Yo no wacho, yo no voy a quebrar, voy a estar acá y voy a demostrar que las pibas también lo podemos hacer porque hay muchas mujeres que lo están haciendo. Espero que todas tengamos esa fuerza por más que yo lo esté representando en el Cypher Vol II de Acru".

Acerca de los planes a futuro, la rapera anticipa: "Se viene un EP de cinco canciones, una colaboración internacional y cuatro singles míos. Va a tener el mismo concepto que hablamos durante la entrevista. La pulsión de vida y la pulsión de muerte, el deseo de destrucción del ser humano y del deseo de salir adelante. Tenemos que luchar contra eso para poder avanzar y crecer. Va a tener un tema muy romántico para que las pibas le dediquen a los pibes. En el hiphop me encuentro mucho con chicos dedicándole a chicas canciones, pero faltaba una canción que una wacha le dedique a su vago".