El enfrentamiento lo condicionó y Emma se acercó al confesionario y pidió irse de la casa. Sin embargo, la producción le dio una respuesta inesperada: “No”. Fue Zoe quien contó que no te pueden negar la salida, pero lo que sí pueden hacerte es compensarte para que no te vayas.

Esto puede incluso condicionar a la placa para evitar un nuevo abandono porque una de las teorías de redes sociales que podrían hacerlo irse por el voto de la gente para que no quede catalogado como el tercer abandono del juego tras las salidas de Agostina y Carla.

Gran Hermano 2023: Furia derrapó contra Emmanuel y lo acusó de ser un borracho

La participante Juliana "Furia" Scaglione volvió a apuntar contra Emmanuel Vich y en esta ocasión lo acusó de borracho, algo que llamó mucho la atención y generó mucha polémica en la audiencia de Gran Hermano 2023.

De un momento a otro, la transmisión de Telefe mostró que Emmanuel estaba gritándose con Furia y se pudo escuchar que el cordobés se defendió de la siguiente forma: "Mi mamá no es ninguna puta, así que la respetas. La amo, así que la respetas. No insultes". Con estas palabras, dejó en claro que Scaglione estaba insultándolo.

Al escuchar esto, Juliana no solo no se contuvo sino que fue por más: "¿Ahora la respetas a tu vieja? Entrás en negativa y te hago mierda. Vos no me insultes a mí que me dijiste de todo, pendejo del orto". Así, la principal candidata a ganar Gran Hermano 2023 señaló que no fue solo ella quien atacó con palabras fuertes.

Antes de que Telefe corte la transmisión, Furia lanzó la parte más polémica: "Te tomaste siete birras, tenes que estar sancionado, borracho. Como seguro te cogiste a alguien de acá, seguís acá adentro. Casting sábana". De esta manera, el canal quedó mal parado por permitir que siempre sea la misma persona quien maltrata a los demás.