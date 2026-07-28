Un grupo de pasajeros proveniente de República Dominicana denuncia que la aerolínea no brinda respuestas luego de que perdieran sus equipajes por un desvío desde Ezeiza debido a las condiciones climáticas.

Tensión en Aeroparque: 171 pasajeros desesperados por la desaparición de sus valijas y la falta de respuestas

Un clima de tensión y desesperación se vive este martes en el Aeroparque Jorge Newbery, donde 171 pasajeros que viajaron desde República Dominicana a la Argentina permanecen a la espera de sus valijas. El vuelo de la aerolínea Arajet debía aterrizar en Ezeiza, pero fue desviado por cuestiones climáticas y terminó en Aeroparque. Desde entonces, los pasajeros aseguran que no reciben respuestas sobre el paradero de su equipaje.

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El vuelo partió desde República Dominicana con varias horas de demora. Según relataron los pasajeros, el avión debía despegar alrededor de las 18, pero finalmente salió cerca de las 19.55 y llegó a la Argentina aproximadamente a las 4.40.

Una vez en territorio argentino, los problemas continuaron. El vuelo tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero las condiciones meteorológicas obligaron a modificar el destino y trasladar la operación a Aeroparque. Cuatro horas después del aterrizaje, las valijas todavía no habían aparecido.

La situación afectó especialmente a quienes tenían vuelos de conexión hacia otros destinos del país. "Salimos de Dominicana atrasados. Estuvimos arriba del avión aproximadamente una hora. No nos entregaron las maletas. Yo tenía un vuelo a las 7.55 a Comodoro y lo perdí completo" , contó una de las personas damnificadas.

La incertidumbre aumenta porque los pasajeros aseguran que no saben dónde se encuentra su equipaje ni a quién deben reclamarle . "No sabemos a dónde dirigirnos. Nadie nos da explicaciones. Cada vez que llega un avión vamos de cinta en cinta para ver si llegan nuestras valijas", relató otro pasajero.

Entre los afectados hay niños, adultos y personas mayores, que permanecen en el aeropuerto sin información concreta sobre cuándo podrán recuperar sus pertenencias.

"El avión tenía que aterrizar en Ezeiza y terminó aterrizando en Aeroparque por cuestiones climáticas. Aterrizamos hace cuatro horas y el equipaje no aparece", explicó una de las personas que aguarda en el lugar.

La falta de respuestas de la empresa también generó fuertes cuestionamientos entre los pasajeros. "De Arajet no hay nadie", denunciaron, mientras otro pasajero expresó su indignación: "Arajet hace tres años que está viajando. ¿Es la primera vez que tienen problemas climáticos que no pueden aterrizar en Ezeiza?".

La incertidumbre se mantiene entre los 171 pasajeros, que todavía no saben cuándo podrán recuperar sus valijas ni cómo continuará su viaje. "No sabemos lo que va a pasar", resumió uno de los damnificados.