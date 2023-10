¿Sonríe Shakira? Gerard Piqué se habría separado de Clara Chía Martí por un particular motivo

Gerard Piqué se habría separado de Clara Chía Martí por un particular motivo.

Tras su conflictiva separación de Shakira , con quien hoy tiene una muy mala relación, Gerard Piqué estaría nuevamente soltero. El rumor principal indica que Clara Chía Martí lo habría dejado por un conflicto familiar que no tendría vuelta atrás.

Un periodista español fue el que confirmó la ruptura en la familia de la modelo. “Los padres de ella no quieren a Piqué”, contó Diego Pérez y agregó: “Clara, cuando Piqué se va de viaje a Miami a ver a los niños, no se va a casa de sus padres...".

Por su parte, Martín Jordan reveló que cuando el exfutbolista está con sus hijos “en esos momentos, clara se va a casa de la secretaria de Piqué con la que ella tiene una amistad muy buena". Pero que la relación de la joven con sus padres está “deteriorada”.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti

Uno de los motivos del no cariño tiene que ver con que sospechan que continúa siendo un “mujeriego” por su pasado.

"La familia de Clara no estaba de acuerdo con que ella se meta en una relación con hijos y que sea mujeriego, que tenga un historial amoroso detrás. Los padres no quieren a Piqué. A Clara se lo han dicho y no va a dormir a casa de sus padres", sumó y aseguran que la Navidad pasada fue “espantosa”.

En las últimas horas, se lanzó la colaboración de Tini Stoessel, BM y Big One que rompió las redes sociales. Pero minutos antes del estreno, reveló que iba a haber “una sorpresa mundial” en el medio del tema y que estén atentos. Finalmente, se confirmó que se tratará de un featuring con Shakira.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en una futura canción con la colombiana. Fue Pilar Telechea quien lo deslizó: “Tini minutos antes de que salga su tema mencionó que iba a haber una sorpresa musical a la mitad del videoclip. Justo en la mitad (1:26) hace el movimiento con las caderas. ¿Se viene colaboración con Shakira?”.