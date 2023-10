Big One anunció el lanzamiento del Crossover #4 junto a BM y Tini Stoessel: cuándo se estrena

Tini Stoessel y BM protagonizarán el nuevo Crossover de Big One.

El productor musical Big One anunció el lanzamiento del Crossover #4 , el cual estará protagonizado por los cantantes BM y Tini Stoessel .

Para esta ocasión, el nombre elegido para la canción fue Lágrimas y se estrenará el martes 10 de octubre a las 21hs . La confirmación llegó desde la cuenta de Instagram del productor musical, quien compartió un video en el que se encontraba escuchando el Crossover de FMK y Ke Personajes tranquilo pero en un momento sucede un hecho muy particular.

Mientras escuchaba la canción, se comienza a trabar y se escucha: "El tiempo no es un BM, BM, BM... Y ahora to' los trend' son Cupido de Tini... BM, Tini, BM, Tini". Tras ello, ambos cantantes se acercan y se sientan junto a Big One, confirmando que ellos fueron los elegidos para esta nueva colaboración y la decisión viene de hace mucho tiempo.

El primer Crossover fue En La Intimidad y mezcló a Emilia Mernes con Callejero Fino; luego llegó Un Finde con Ke Personajes y FMK; y la tercera fue Mentiras con Ulises Bueno y Rusherking. Estas canciones se hicieron muy populares y este formato creado por Big One a principios de 2023 llegó para quedarse.