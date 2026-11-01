Amenazaron de muerte a Morena Beltrán durante el partido de Estudiantes: "Me hablaron con mucho odio" La periodista rompió el silencio y se refirió al episodio vivido en la cancha de Estudiantes, en pleno partido frente a Instituto en La Plata. "Me dijeron que me iban a matar", expresó en su descargo en redes sociales. Por Agregar C5N en









Morena Beltrán denunció que la amenazaron de muerte.

Morena Beltrán rompió el silencio tras el tenso momento que vivió durante el partido entre Estudiantes e Instituto, donde fue agredida verbalmente por un grupo de simpatizantes del conjunto platense mientras realizaba la transmisión oficial junto a Juan Pablo Marrón

A través de un descargo en sus redes sociales, la periodista detalló la violencia con la que la increparon: "Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar".

Además, expresó su sorpresa ante el perfil de los agresores, por lo que comentó: "Había gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos y una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá".

Morena hablando sobre lo que pasó en la cancha de Estudiantes con algunos hinchas. pic.twitter.com/z3RhZT5i8M — More Beltrán FC (@Morebeltran_fc) November 1, 2026 Beltrán, quien remarcó que nunca antes había tenido inconvenientes al trabajar en la cancha de Estudiantes, explicó que decidió intervenir al notar el clima tenso de la jornada. "Me pareció pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente y los hinchas no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro. Les pedí que me dejaran trabajar en paz a mí y a mis compañeros", señaló.

Profundamente angustiada, la comentarista reflexionó sobre las dificultades actuales para ejercer la profesión en un marco de creciente violencia: "Es muy difícil hablar del fútbol argentino. Intento trabajar desde un lugar ético, pero siento que nada es suficiente".

Por último, reveló que algunos hinchas se acercaron a pedirle disculpas y concluyó con una mirada crítica sobre la exigencia en las canchas: "Entiendo que el clima hoy está al límite y que pareciera que no existe perder en el fútbol argentino".