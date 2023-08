Sixto Yegros: "Elegí el rap con el corazón, no pensaba en tener una ganancia"

El primero contacto del joven oriundo de Lomas del Mirador con la música fue a los 10 años: "Yo estaba muy vinculado al mundo del hip-hop y todas su ramas: grafitti, rap, fui b-boy, dj, andaba en skate. Me gustaba todo lo urbano. Siempre me había gustado rapear pero grafitteaba más de lo que rapeaba, a decir verdad. A los 11 años me empezó a intrigar cómo sería ir a grabar a un estudio, comencé a asistir a batallas de freestlye... Intentaba que alguna de mis hermanas me pudiera llevar a las plazas para ver cómo era participar en esas competencias. Yo no rapeaba públicamente porque me daba verguenza, pero en casa, cuando estaba solo le daba con todo. Quienes me metieron en la movida fueron los amigos que me dio esta cultura urbana".

Con una infancia dura y adversidades que se le presentaron a temprana edad, el artista logró transformar el dolor en arte. "Es loco cuando me preguntan de qué barrio soy porque me fui mudando toda mi vida. Viví en Lomas del Mirador, Tablada, Villa Madero, Villa Luzuriaga, Mataderos, Villa Crespo y Boedo. Estas experiencias me desbloquearon el mapa. Pero bueno, sí nací en Lomas del Mirador y ahí falleció mi mamá, a mis 11 años. Eso fue lo que me dio el impulso a rapear. Antes de que muriera mi mamá mi infancia fue linda. No te voy a decir que la pasaba de 10 ni que tenía de todo pero mi mamá intentaba que no faltara nada. Y si faltaba algo, la entendía", recordó.

"A partir de su muerte tuve que buscar la forma de salir adelante, no me podía quedar llorando en mi pieza. Me refugié en el rap, en el grafitti, en las batallas... Me empecé a ir de mi casa y capaz no volvía por un mes. Conocí lo que tenía que hacer y lo que no. De los 11 a los 16 aprendí eso, mis límites. Gracias a Dios, a pesar de pasar mucho tiempo afuera, conocí buenas personas que me supieron dar muy buenos consejos. Siempre rapée por amor, no pensaba en tener una ganancia. Nosotros no teníamos nada, capaz estábamos sin comer dos semanas pero estábamos encerrados en el estudio rapeando sin parar, mejorando nuestras barras y ni nos importaba lo que pasaba afuera ni adentro de nuestra panza porque ni comíamos. Elegí el rap con el corazón", asegura.

Acerca de Está que quema, el nuevo tema que sacó junto a Ysy A hace un mes y que ya alcanzó más de 2 millones de visualizaciones en YouTube, comentó: "No habíamos ido a grabar con la idea de hacer un techno. Baxian, el productor, nos había llevado un par de beats y la mayoría eran electrónica pero escuchamos uno que nos voló la cabeza. Y nos dejamos llevar con ese sonido. Ysy después entró a la cabina y sacó ese flow zarpado. Nos volamos los dos y dije: ´¡Uh! Este va a ser un temón´".

Sixto Yegros e Ysy A en "Está que quema"

¿Cuál es la lección más valiosa que te enseñó la cultura urbana? Sixto responde sin dudar: "El aprendizaje más grande que tuve en todos estos años fue que no hay que forzar nada. Hay que ser uno mismo y tener mucha constancia. No bajar los brazos nunca. Obvio que siempre vas a tener un millón de dudas pero si decidiste con el corazón no puede fallar. Estoy seguro 100% de que nunca voy a bajar los brazos por más preguntas que me aparezcan".