27 de agosto de 2026 Inicio
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Santa Cruz: el gobernador Claudio Vidal anunció la llegada de 40 mil zapatillas para estudiantes

Serán destinadas a los ciclos inicial, primario y especial; y habrá una segunda etapa para secundarios. Además, el mandatario provincial anticipó un programa integral de ayuda a las familias santacruceñas con la entrega de kits, mochilas escolares y 93 mil zapatillas, a partir de febrero, para todos los alumnos.

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Claudio Vidal agradeció la colaboración de distintas empresas

Claudio Vidal agradeció la colaboración de distintas empresas, entre ellas petroleras.

Gobierno de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este miércoles la entrega de 40 mil pares de zapatillas para los ciclos inicial, primario y especial, y remarcó que a partir del próximo ciclo lectivo estas entregas serán de 93 mil pares las que se efectuarán dos veces al año, una a comienzo del ciclo, a mediados del mes de febrero, y la otra en la segunda semana del receso invernal.

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Acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, los ministros de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, de Gobierno, Belén Elmiger, y de la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, el mandatario provincial destacó la importancia de este anuncio porque significa “reforzar uno de los pilares que lleva adelante este gobierno que es la educación”.

El anuncio se da en el marco de la política pública que lleva adelante el Estado Provincial mediante el Programa EduActiva, que propone deporte, actividad física, actividad recreativa en conjunto con educación.

Es por ello que el gobernador de Santa Cruz aseguró que “hoy gracias al trabajo en equipo que llevamos adelante día a día podemos anunciar esta entrega que es algo muy importante. A los que alguna vez nos tocó una etapa de niñez difícil, complicada en lo económica, sabemos lo que es andar con los dedos afuera, esto es una gran ayuda. Yo también fui niño y fui muy pobre”.

“Es una política del Estado Provincial”

“Hoy, que tengo la oportunidad de ayudar, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer también de esta manera, de esta forma, porque es lo que corresponde y es parte, a partir de ahora, de la política del Estado provincial”, remarcó.

En este sentido, precisó “hoy estamos anunciando esta entrega de 40 mil pares de zapatillas marca Topper para el ciclo inicial, primario y especial. Pero, a partir de ahora, dos veces al año vamos a entregar comienzo del ciclo lectivo, a mediados de febrero, y en la segunda semana de receso invernal”.

Y agregó “la diferencia que, para la próxima vez, en el mes de febrero, las zapatillas serán 93 mil pares porque también vamos a sumar a los jóvenes del ciclo secundario, técnicas, adultos y escuelas rurales”.

Vidal hizo hincapié en que esta gestión se llevó adelante con la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, con distintas empresas y con empresas del petróleo. “Antes, los funcionarios solicitaban algún favor personal para ello. Acá lo hicimos para los pibes”, destacó, y precisó que para la entrega del próximo ciclo se realizará a través de una licitación pública por lo que agradeció al ministro de Economía, Ezequiel Verbes porque “sabemos que administrar los números de la provincia en este momento es muy difícil”.

Mochilas y kit escolar para todos los ciclos

El gobernador anunció además que, a partir del próximo ciclo lectivo, el gobierno provincial hará entrega de mochila y kit escolar a todo el ciclo inicial, primario, secundario, escuelas rurales, escuelas especiales, escuelas de adultos. “Alguna vez lo hice en mi trabajo anterior con mucha responsabilidad. A partir de febrero también vamos a entregar la mochila y kit escolar a todos los ciclos: inicial, primario, secundario, escuelas rurales, especiales y escuelas de adultos. Es una política pública y queda establecido que así será”, remarcó Vidal.

El mandatario provincial agradeció a todos los integrantes de su equipo de gobierno. “Esto es trabajo, es gestión y por sobre todas las cosas agradecimiento a todos los que son parte de este equipo. A veces, mis compañeros, mis compañeras, uno mismo, somos objeto de crítica y en estos momentos difíciles es muy probable. El que trabaja se equivoca, pero yo prefiero que nos critiquen por estamos haciendo y no por no hacemos nada”, aseguró, y destacó: "Somos un equipo de gobierno, de trabajadores, de laburantes, que tenemos la camiseta puesta de nuestra provincia y vamos a seguir trabajando de esta manera”.

Y continuó: “La provincia está muy estancada en un montón de cosas. Realmente, fue difícil llegar al Estado provincial y comenzar a ordenar el desorden, las desprolijidades de tantos años de mala gestión”. Finalmente, dirigiéndose a los alumnos les pidió “un único requisito: que sigan estudiando, que sean felices”.

“Mi mamá siempre me dijo lo mismo, 'estudien y trabajen'. El que no estudia tiene que trabajar el doble, yo les puedo asegurar que la vida es muy difícil. Hoy tenemos la oportunidad de dar una mano de esta forma y lo vamos a hacer. Más allá de las críticas, les pido que estudien y que se esfuercen para ser alguien en la vida y si nosotros podemos ayudarlos, ahí vamos a estar”, concluyó Vidal.

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