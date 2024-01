Silvina Escudero disfrutó de la playa y recostada en la arena lució una microbikini roja que es furor

Silvina Escudero se mostró sobre la arena vistiendo una microbikini roja con detalles muy particulares. La bailarina posó con un traje de baño de tiras y sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram. La panelista de diversos programas de espectáculos suele compartir en sus redes sociales varias fotos de sus looks y outfits que usa para asistir a eventos o para mostrarse en los días que decide tomar sol en su pileta o en la playa.

Silvina Escudero y un look total pink para aprovechar el calor del verano

Silvina Escudero microbikini roja Instagram

Entre sus historias, se mostró recostada en la arena, realizando poses con su traje de baño rojo. Sus seguidores seguramente habrán respondido dejando numerosas reacciones, como lo hacen con cada uno de sus posteos. Desde Punta del Este marcó tendencia con un color que nunca pasa de moda.

Silvina Escudero Microbikini Roja Redes Sociales

Mónica Ayos se lució con una microbikini estampada desde Miami ideal para el verano

Mónica Ayos eligió una microbikini estampada para disfrutar del sol en la playa. La reconocida actriz y modelo se encuentra en Miami junto a su esposo Diego Olivera y sus hijos. Como suele suceder, compartió en su perfil de Instagram un instante de una tarde bajo el sol, descansando en la playa de esta ciudad.

La actriz llamó la atención en las playas de Miami, lugar que eligió para relajarse y disfrutar del sol y el mar. Conocida por marcar tendencia, sorprendió a sus seguidores con una microbikini estampada perfecta para el verano. El diseño del traje de baño incluyó un corpiño triangular con tiras para anudar detrás del cuello y una bombacha colaless cavada. De esta manera, demostró su gusto y su habilidad para seleccionar looks que se destacan.

Monica Ayos microbikini Instagram

En la publicación, se pudo ver que Mónica Ayos optó por un look natural, luciendo su pelo suelto con ondas y eligiendo no llevar maquillaje. La publicación en Instagram fue un éxito, recibiendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su estilo y su elección de traje de baño. La actriz sigue demostrando que es una fanática de las microbikinis y reafirmó su capacidad de marcar tendencia.