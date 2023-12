Mónica Ayos se sumó a la moda y mostró las microbikinis estampadas ideales para el verano

La actriz se mostró saliendo de una pileta con un traje de baño que siempre está a la moda. Nuevamente marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

Mónica Ayos lució una microbikini a orillas de una pileta y marcó tendencia con su look . La actriz subió a su perfil de Instagram una publicación en donde se la pudo ver disfrutando una tarde de verano cerca del agua. Fanática de esta estación y de este tipo de prendas, no desaprovechó la oportunidad de mostrar uno de sus conjuntos favoritos.

Este diseño, inspirado en la naturaleza y los animales, le aportó un toque exótico y vibrante a su look veraniego. El conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo con tiras ajustables en los costados.

No solo su traje de baño llamó la atención, sino también su elección de accesorios. En una de las fotos que agregó a su publicación se la pudo ver con el complemento perfecto para el verano, Mónica Ayos optó por un sombrero. Pero lejos de ser un sombrero común, se decantó por un piluso tejido a crochet en tonos azules y marrones, aportando un toque chic y original a su conjunto. Con este look, la actriz demostró su habilidad para combinar e imponer su estilo, como así también su influencia en las redes sociales.

Rocío Guirao Díaz mostró la microbikini off white que promete ser tendencia en el verano

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su última publicación en microbikini taparrabos off white. La modelo se encuentra residiendo en Miami junto a su familia, pero se mantiene activa en el mundo de la moda. En su reciente colaboración con una conocida marca de trajes de baño, presentó una colección cápsula que refleja su elegante gusto por estos conjuntos. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores, la influencer compartió con entusiasmo estos nuevos diseños.

En la imagen que sorprendió a sus fans, la modelo posó al borde de una pileta luciendo un conjunto de baño off white que resalta las tendencias de moda actuales. Este traje de baño de dos piezas, con un corpiño con molde triangular de doble bretel y una bombacha estilo taparrabos colaless, es uno de los más usados por las famosas.

Para el maquillaje, optó por sombras en tonalidades oscuras, un delineado negro tanto en el párpado superior como inferior y máscara de pestañas, complementando su look con un suave rubor rosa y labial en tono claro mate.

En cuanto al peinado, Rocío Guirao Díaz eligió un estilo relajado y casual, optando por una media cola de caballo mientras dejó el resto de su pelo suelto y ondulado. Con esta combinación de look veraniego y casual, la modelo no solo reafirmó su posición como referente de la moda, sino que también confirmó su interacción constante con sus seguidores, ya que estos dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su outfit.