La modelo suele compartir en sus redes sociales los looks que usa para tomar sol en su casa, pasar el día en alguna playa o los que elige para los eventos a los cuales la invitan por su trabajo.

En esta ocasión, eligió una microbikini floreada en tonos azules. El conjunto incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras regulables en los costados de la cadera.

microbikini silvina escudero Instagram

Este traje de baño es uno de los más usados en la actualidad, lo que demuestra la habilidad que tiene para seguir la moda del momento. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look, afirmando una vez más su capacidad para marcar tendencia.

silvina escudero microbikini Instagram

silvina escudero microbikini Instagram

Desde Uruguay, Laurita Fernández aprovechó la Golden Hour con una microbikini que sorprende en el verano

Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrarse a orillas del mar vistiendo una microbikini estampada. La actriz eligió un diseño novedoso que marca tendencia. Como suele suceder, se mostró descontracturada y relajada, con señales de haber pasado un lindo día bajo el sol. Estas fotos las subió a su cuenta de Instagram, donde armó una publicación para contar novedades sobre sus vacaciones.

La actriz subió un posteo con algunas fotos de su tarde de playa, en donde se la pudo ver con una microbikini estampada que marca tendencia. El conjunto contó con un corpiño bandeau strapless simple y una bombacha diminuta, con tiras regulables a ambos lados de la cadera. Ambas piezas contaron con un mismo patrón de diseño textil con predominancia del verde y con flores rosadas.

Además, le sumó a su look un sombrero de mimbre y un pareo con el mismo estampado de su traje de baño.

Laurita Fernandez microbikini Instagram

“Una golden hour que dio para todo”, escribió Laurita Fernández en la publicación. La actriz se encuentra viviendo un gran presente laboral. Próximamente se sumará a los ensayos con el objetivo de estrenar la obra teatral “Legalmente Rubia”. Protagonizará al icónico personaje de Elle Woods. Sus fans no sólo dejaron miles de "me gusta" en la publicación, sino que también realizaron numerosos comentarios elogiando su look y la felicitaron por haber conseguido ese papel.

Laurita Fernandez microbikini Instagram