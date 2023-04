Sigue la locura por 5 Seconds of Summer: se anunció una nueva fecha en el Luna Park

En cuestión de horas, los fanáticos de 5 Seconds of Summer agotaron las entradas para su regreso al estadio Luna Park para el jueves 20 de julio. Por eso, ya que el icónico cuarteto no quiere que nadie se quede afuera, decidieron agrandar la fiesta y sumaron otro show para el miércoles 19 de julio .

5 Seconds of Summer nuevas fechas DF Entertainment

Las entradas ya se encuentran a la venta únicamente a través de TicketPortal y mantienen los mismos precios que para la primera jornada anunciada. De esta manera, se espera que también se agote esta nueva fecha, ya que el público se ha mostrado muy fiel con la banda australiana.

5 Seconds of Summer viene regalando solo buenas noticias, ya que tras el anuncio de su ansiado regreso a Argentina, la semana pasada estrenaron un el álbum The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall, el cual captura la magia que transmiten cada vez que se suben a un escenario.