Locura por 5 Seconds of Summer: en pocas horas se agotaron las entradas para el show en Argentina

La ocasión servirá para que el grupo presente su último álbum en vivo The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall, el cual fue subido este viernes a las plataformas digitales y saldrá en formato físico una semana antes de su show en la Argentina.

El nuevo material de la banda integrada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin es el registro de un show único que brindaron en el Royal Albert Hall, uno de los escenarios más emblemáticos de Londres, donde interpretaron muchas de las canciones de sus once años de carrera.

“The Feeling of Falling Upwards simplemente pretende describir la sensación que hemos experimentado juntos, la sensación de dar un salto de fe en algo tan voluble como la música", contó el vocalista Ashton Irwin en el escenario del , sobre este nuevo disco.

El nuevo video de 5 Seconds of Summer