Siete soundtracks de películas para el teletrabajo

Submarine (2010), la película dirigida por Richard Ayoade es una de las películas que mejor mezcla la inocencia, la ternura y la tragedia en los últimos 15 años del cine inglés. Una de las claves a esos fines es el soundtrack que compuso Alex Turner. Las canciones, de fina factura, sirvieron de inspiración para el siguiente disco de Arctic Monkeys (cuyo vocalista es Turner), al punto que “Piledriver Waltz” integra tanto el soundtrack de Submarine como “Suck it and see”, con mínimas modificaciones.

Yann Tiersen – Amélie

Sabemos que muchos aman y odian esta película, más allá de la trama que nos cuenta inspirada en la curiosa historia de una camarera que descubre un tesoro en su casa, el compositor francés Yann Tiersen logró crear uno de los soundtracks más relajantes que puedan existir para ilustrar musicalmente este largometraje que fue nominado a los más grandes premios del cine.

Alan Silvestri – Forrest Gump

Alan Silvestri estuvo detrás de la música original que debe tener mérito. Los momentos emocionales y de lágrima dentro de la película se apoyan en sus composiciones y estamos seguros que te ayudarán a trabajar mientras recuerdas con una inevitable sonrisa a Tom Hanks interpretando este gran papel.

Nino Rota – El Padrino

El soundtrack de esta gran película sin duda te hará concentrarte en los arreglos de vientos, cuerdas y más que hay en esta enorme colección de canciones.

Daft Punk - Tron: Legacy

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo compusieron el soundtrack de Tron: Legacy, una colección de canciones sumamente interesantes que se salían por completo del house al que nos tenían acostumbrados, pues aquí mezclaron lo mejor de su sonido electrónico con imponentes arreglos orquestales, dando como resultado uno de los trabajos más ricos en sonido de Daft Punk.

Ennio Morricone – The Good, The Bad and The Ugly

Morricone quedó inmortalizado gracias a su participación en los westerns de los 60’s, siendo el más importante The Good, The Bad and The Ugly protagonizada por Clint Eastwood.

Vangelis – Blade Runner

Parte del éxito de la película fue el enorme soundtrack que el compositor griego Vangelis armó para acompañar esta historia protagonizada por Harrison Ford y Rutger Hauer, lleno de sintetizadores espaciales y canciones que parecen salidas directamente del largometraje.