Lady Gaga hizo historia con un show gratuito en Brasil para más de 2 millones de personas

La artista norteamericana revolucionó Copacabana, en Río de Janeiro, con un espectáculo imponente que marcó el su regreso a ese país tras 13 años en el marco de la serie de megaconciertos "Todo Mundo no Rio".

Lady Gaga revolucionó Brasil con un concierto gratuito este sábado por la noche ante una multitud que superó los 2 millones de personas reunidas en la icónica playa carioca de Copacabana , que marcó el regreso de la estrella del pop a ese país luego de trece años en el marco de la serie de megaconciertos "Todo Mundo no Rio" .

La devoción del público siguió de la mano de Judas, Scheiße, Garden of Eden y Poker Face. En una segunda parte, marcada por una estética gótica, sonaron clásicos como Perfect Celebrity, Disease, Paparazzi, Alejandro y The Beast.

"Hoy vamos a hacer historia, pero nadie hace historia solo. Gracias por hacer historia conmigo. Ustedes, la gente de Brasil, son la razón por la que brillo hoy acá en la playa de Copacabana. Son vibrantes", expresó a una emocionada Lady Gaga, cuando promediaba el show, junto a una bandera brasileña.

2,1 milhões de pessoas em Copacabana!

"Lo que más agradezco es que ustedes me esperaron ¡Me esperaron más de 10 años! Ustedes se preguntaran ¿Por qué tarde tanto? Tarde en sanarme, en mejorarme y mientras eso pasaba algo poderoso se gestaba. Ustedes siempre me dijeron que volviera cuando estuviera lista: ¡Brasil, estoy lista! Los amo, y les agradezco por esperarme y por darme esta hermosa bienvenida. Quiero que el mundo vea la grandeza de sus corazones", agregó, al recordar que no visitaba el país desde 2012, y que su presentación de 2017 se había truncado por problemas de salud.

Tras otras potentes interpretaciones de temas como Killah, Zombieboy y Die With a Smile, la artista cerró con Bad Romance, acompañada por un imponente despliegue coreográfico que puso punto final a un concierto soñado tanto por ella como por sus fans.

Pese a estar acostumbrada a los grandes eventos, la presencia de Lady Gaga revolucionó Río de Janeiro. El municipio dispuso un operativo extra de 5000 policías y se multiplicaron los puestos de cacheo a los millones de asistentes. El jefe de Gobierno de la ciudad, Eduardo Paes, justificó el uso de fondos públicos: "¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes". Según estimaciones, la visita de Madonna había reportado u$s60 millones a la economía carioca, cifra que promete ser superada por este multitudinario show.

Lady Gaga cautivó a los brasileños con un vestido hecho con los colores de la bandera.

Además, varios argentinos aprovecharon el fin de semana largo en Argentina para ser parte de la mega presentación de la artista en Brasil. Desde el anuncio del show, la demanda de vuelos al país vecino aumentó de manera considerada, con un incremento de hasta el 150% en comparación con las tres semanas previas a la fecha.

Sin lugar a dudas, este evento capturó la atención no solo de los fanáticos de la cantante, sino también de los turistas interesados en aprovechar la oportunidad para disfrutar de uno de los destinos más icónicos de América Latina.

Ya este jueves feriado, varios argentinos partieron del Aeropuerto Jorge Newbery para ser parte del evento que espera superar la presentación que la reina del pop Madonna realizó el 4 de mayo pasado y que contó con más de dos millones de asistentes y se convirtió en el mayor concierto de su extensa carrera.