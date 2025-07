Según consignó el portal entretenimento.r7, una fuente de la industria del entretenimiento, la estrella estadounidense recibió una oferta formal para dar un concierto en Brasil en 2026. Y sus fans argumentan que el espectáculo en cuestión no es una actuación cualquiera, sino el festival "Todo Mundo no Rio", en plena playa de Copacabana, Río de Janeiro.

Aunque aún no hay confirmación oficial, según los medios brasileños hay un detalle que refuerza el entusiasmo de sus fans: su especial cariño por ese país. En su autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023, Britney dedica una sección especial a su concierto Rock in Rio de 2001 al que calificó como "uno de los momentos más felices de mi vida".

"En Brasil me sentí libre", escribió reforzando la conexión que estableció con el público brasileño al inicio de su carrera internacional.

Entre los recuerdos compartidos, Britney recuerda un momento memorable: después del espectáculo, ella y sus bailarines corrieron al océano para darse un baño nocturno espontáneo. Según ella, fue un momento "de euforia y liberación" y lo comparó con la sensación de "ser libre como un niño en cierto modo" .

El posible concierto en Copacabana también coincide con nuevos rumores sobre el regreso de la artista a la música. Días atrás, otros expertos de la industria afirmaron que Britney se prepara para lanzar un nuevo álbum el próximo 5 de septiembre. La fecha marcaría no solo el lanzamiento del álbum, sino también una actuación histórica en el escenario de los Video Music Awards (VMA), con un popurrí de 10 minutos de sus grandes éxitos.

Así fue la única presentación de Britney Spears en Brasil