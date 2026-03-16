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Secretos, crímenes y una familia particular: esta serie la está rompiendo a Netflix y es lo más visto del momento

Tres hermanas intentan ocultar un crimen del pasado mientras enfrentan secretos familiares que amenazan con salir a la luz.

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.

netflix

La miniserie española Esa noche, recientemente incorporada al catálogo de Netflix, se posicionó rápidamente como uno de los thrillers dramáticos más comentados de la plataforma. La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de descanso pronto se transforma en una pesadilla que arrastra a sus protagonistas a una espiral de tensión y decisiones desesperadas.

Esta producción se suma a las Series de Netflix que tenés que ver si amás la acción y las tramas complejas
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El conflicto central surge cuando Elena, una joven madre soltera, atropella accidentalmente a un hombre mientras conduce por la isla. Presa del miedo y ante la posibilidad de enfrentar consecuencias legales en un país extranjero, decide no acudir a las autoridades y pide ayuda a sus hermanas. Ese pacto de silencio para ocultar el accidente se convierte en el motor de la trama, desencadenando una cadena de acciones cada vez más arriesgadas que comprometen la estabilidad emocional y moral de toda la familia.

A lo largo de sus episodios, la serie combina drama psicológico y misterio para explorar hasta dónde pueden llegar las personas cuando intentan proteger a quienes aman. A medida que la verdad amenaza con salir a la luz, la relación entre las hermanas comienza a fracturarse bajo el peso de la culpa y la desconfianza. Así, Esa noche plantea una inquietante reflexión sobre cómo un error y una decisión impulsiva pueden cambiar para siempre el destino de varias vidas.

esa noche
La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.

Sinopsis de Esa noche, la serie del momento en Netflix

La miniserie Esa noche se consolidó como uno de los thrillers dramáticos más atrapantes del catálogo de Netflix, captando la atención del público con una premisa tan cotidiana como inquietante. La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia española viaja con la intención de desconectarse de la rutina durante unas vacaciones soñadas. Sin embargo, la calma del entorno se rompe de forma abrupta cuando un hecho inesperado convierte el descanso en una pesadilla cargada de tensión.

El punto de quiebre de la trama gira en torno a Elena, una joven madre soltera cuya vida cambia por completo tras atropellar accidentalmente a un hombre durante una noche en la isla. Dominada por el pánico y el miedo a enfrentar consecuencias legales en un país extranjero, decide no acudir a las autoridades y pide ayuda a sus hermanas para ocultar lo ocurrido. Ese intento desesperado por protegerse se transforma en una cadena de secretos y decisiones cada vez más peligrosas que pondrán a prueba la lealtad familiar.

Con una narrativa cargada de drama psicológico y suspenso constante, la serie explora los límites de la moral y el peso de la culpa. A medida que la verdad amenaza con salir a la luz, la relación entre las hermanas se tensiona y el espectador observa cómo un error involuntario puede desencadenar consecuencias devastadoras. Más que un simple thriller, la historia plantea una inquietante pregunta: hasta dónde podría llegar una persona para proteger a quienes ama.

Tráiler de Esa noche

Embed - Esa Noche | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Esa noche

  • Elena Anaya como Elena
  • Belén Cuesta como su hermana mayor
  • Irene Escolar como su hermana menor
  • Marta Etura como la cuñada
  • Andrés Gertrúdix como el esposo de una de las hermanas
  • Pedro Casablanc como el detective local
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