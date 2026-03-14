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Este drama romántico coreano llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: ¿qué particularidad tiene?

Dirigida por Ra. Karthik y con un elenco que reúne talentos de India y Corea del Sur, esta producción propone una mirada menos idealizada sobre lo que significa empezar de cero en un país desconocido

La película se presenta como una historia genuinamente cruzada entre dos culturas.

La película se presenta como una historia genuinamente cruzada entre dos culturas.

Un destino en Corea

Un destino en Corea es un drama de crecimiento personal que llegó a Netflix el 12 de marzo y rápidamente llamó la atención del público, especialmente entre los seguidores de la cultura coreana y los dramas asiáticos. La película sigue a Shenba, una joven del sur de la India que viaja a Seúl impulsada por una fascinación de toda la vida por Corea del Sur, solo para descubrir que la ilusión y la realidad pueden no coincidir mucho entre sí.

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Lo que distingue a esta producción dentro del catálogo es su enfoque alejado del romanticismo idealizado que suele caracterizar a los K-dramas más populares. En lugar de escenarios perfectos y romances de cuento, la historia muestra las dificultades cotidianas que enfrentan quienes migran en busca de oportunidades, tales como la barrera del idioma, la presión social, la soledad y la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. El ritmo acelerado de una ciudad como Seúl y las exigencias de la sociedad surcoreana funcionan como telón de fondo de un relato íntimo y universal.

Escrita y dirigida por Ra. Karthik, y producida por Rise East Entertainment, la película se presenta como una historia genuinamente cruzada entre dos culturas. Esto se puede ver tanto en su ambientación como en su elenco, el cual reúne intérpretes de la India y surcoreanos. Ese encuentro entre mundos distintos no es solo un recurso narrativo, sino el corazón mismo de lo que la película quiere contar.

Un destino en Corea

Sinopsis de Un destino en Corea, la película del momento en Netflix

Shenba (Priyanka Arulmohan) creció en un pequeño pueblo de Tamil Nadu, en el sur de la India, con una certeza que fue tomando forma con los años. Para ella, su lugar estaba en Corea del Sur. Impulsada por esa convicción, deja atrás su entorno familiar y viaja a Seúl con la esperanza de construir una vida nueva. Pero la ciudad que habitaba en su imaginación resulta ser un lugar mucho más exigente y ajeno de lo que esperaba. Las calles desconocidas, la escasez de recursos, las dificultades para comunicarse y una soledad que no anticipó se convierten en los verdaderos obstáculos de su aventura.

Lo que comienza como un viaje hacia afuera se transforma progresivamente en un recorrido hacia adentro. A través de pequeños actos de valentía, conexiones inesperadas y nuevas relaciones, Shenba inicia un proceso de autodescubrimiento que cambia su manera de entender la identidad, la pertenencia y el sentido de hogar. La película no ofrece respuestas fáciles ni finales de ensueño, sino una historia honesta sobre lo que cuesta reinventarse lejos de todo lo conocido.

Un destino en Corea

Tráiler de Un destino en Corea

Embed - UN DESTINO EN COREA Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Neflix

Reparto de Un destino en Corea

  • Priyanka Arulmohan como Shenba
  • Park Hye-jin
  • Baek Si-hoon
  • Rishikanth
  • Ha Ram
  • Jaehyun Jang
  • Kim So Ri
  • Kim Rok
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