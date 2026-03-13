IR A
IR A

Esta serie distópica llegó a Netflix y promete destacarse: tiene 4 temporadas aclamadas por la crítica

Más allá de su impactante diseño de producción, la serie ha sido destacada por la vigencia de sus dilemas éticos y la complejidad de sus personajes.

Esta producción se suma a las Series de Netflix que tenés que ver si amás la acción y las tramas complejas

Esta producción se suma a las Series de Netflix que tenés que ver si amás la acción y las tramas complejas

En marzo de 2026, el catálogo de Netflix se fortalece con la incorporación de una de las producciones más ambiciosas y premiadas del género distópico de la última década: El hombre en el castillo (The Man in the High Castle). Basada en la célebre novela de Philip K. Dick, la serie llega a la plataforma tras haber cosechado elogios de la crítica especializada.

Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. 
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Un novio por suscripción, la serie coreana que es de lo más visto de Netflix

Si sos fanático de las tramas intensas, las conspiraciones políticas y los mundos paralelos, prepará los pochoclos porque en este 2026 Netflix trae una joya que no te podés perder. Con sus cuatro temporadas completas disponibles, es la oportunidad ideal para maratonear una historia que desafía la realidad y nos hace preguntar qué es lo que realmente nos define como sociedad frente a la opresión.

Sinopsis de El hombre en el castillo, la serie que sorprende en Netflix

-Series Netflix - El hombre en el Castillo

En 1962, quince años después de la derrota aliada, EE. UU. es un territorio ocupado por nazis y japoneses. La vida es opresiva y los judíos viven ocultos.

La historia se intensifica cuando Juliana Crain encuentra un noticiero clandestino llamado "La langosta se ha posado", producido por "el hombre en el castillo", que muestra un mundo donde los aliados ganaron, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia.

Tráiler de El hombre en el castillo

Embed - The Man in the High Castle - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España

Reparto de El hombre en el castillo

Reparto Principal:

  • Alexa Davalos como Juliana Crain.
  • Luke Kleintank como Joe Blake.
  • Rufus Sewell como el Obergruppenführer John Smith.
  • Joel de la Fuente como el Inspector Takeshi Kido.
  • Rupert Evans como Frank Frink.
  • Jason O'Mara como Wyatt Price.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El relato funciona como un espejo de realidades presentes en muchas grandes ciudades, abordando temas como el determinismo social, la corrupción política y la búsqueda de identidad en los márgenes de la sociedad.
play

Tres hermanos, mucha historia y decisiones muy difíciles: esta película de Netflix cierra una trilogía única

La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película, ayudando a ambos a sanar heridas del pasado. 
play

Lo nuevo en Netflix: qué historia cuenta The Karate Kid, la remake que se hizo en 2010 y ahora es furor en el streaming

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.
play

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama

A pesar de haberse estrenado hace varios años, Un jefe en pañales sigue siendo una opción muy elegida por las familias en Netflix.
play

Otra vez tendencia de Netflix: esta película animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento

La docuserie de Netflix repasa tres casos que conmocionaron a Dinamarca entre 2016 y 2023. Todos involucraron ataques contra adolescentes y mantuvieron en alerta a la población durante años.
play

Cuál es la trama de Una amistad, un asesinato, la serie que sorprendió en Netflix con una historia llena de misterios

últimas noticias

El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente.

Video: un reconocido actor de Disney fue visto a los tiros en la Villa 31

Hace 23 minutos
Sus propuestas culturales, espacios gastronómicos y una identidad barrial influyeron en la decisión.

Ni microcentro ni Palermo: cuáles son los dos barrios de Buenos Aires que la posicionan entre las mejores ciudades del mundo

Hace 30 minutos
Con el paso del tiempo se conocieron algunas relaciones confirmadas.

Tras los rumores con Mbappé: cuáles son todas las parejas que tuvo Ester Expósito

Hace 35 minutos
play
Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. 

Cuál es la trama de Un novio por suscripción, la serie coreana que es de lo más visto de Netflix

Hace 35 minutos
¿Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad?

Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad

Hace 36 minutos