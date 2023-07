Se viralizó el audio de la dura respuesta de Lali Espósito a Nacha Guevara tras sus críticas

Luego de que Nacha Guevara realizara un desafortunado comentario respecto a Lali Espósito , acusándola que "está subida al caballo" por no responderle unos mensajes, se viralizó un audio de un grupo difusión con la dura respuesta que la artista pop lanzó al referirse al tema.

“Cuánto reclamo, cuánto reclamo. Perdón, perdón, acuérdense que yo soy abuela con todo, no es que. Muchas aristas, muchas cosas para usar, que el TikTok, el coso, no sé paren”, se escucha decir a Lali en un audio enviado a un grupo difusión en su perfil de Instagram.

De esta manera, la cantante pop se excusó de que no pudo responder a la comunicación de la artista debido a la cantidad de redes que maneja y que no es muy activa en los temas digitales. De todas maneras, en un segundo audio, se mostró critica al asegurar "che gracias por el aguante de las malas ondas”.

“Cuánto reclamo , cuánto reclamo “

“Gracias por el aguante de las malas ondas “#Lali #LaliEsposito #NachaGuevara

Todo comenzó cuando Nacha fue invitada al programa Noche al Dente con Fer Dente y, en medio de una pregunta sobre la música actual, el conductor nombró a la exprotagonista de Casi Ángeles y Nacha apuntó con todo.

“Hay algunas mujeres interesantes en la canción, no así con los hombres, salvo Wos que me gusta. Ensayé una canción de Nicki que es hermosa. Estas personas están muy ocupadas”, detalló.

Y agregó: “Pensé en llamar a Lali para la canción ‘Andate al carajo’ y nunca me contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo me parece. Después se deprimen". Esa desafortunada frase fue señalada en redes sociales por el reciente descargo de Lali sobre la salud mental.

Moria Casán destrozó a Nacha Guevara por su crítica a Lali: "Está grande"

La actriz y conductora Moria Casán salió al cruce de Nacha Guevara, quien en una entrevista televisiva criticó a la cantante Lali Espósito al opinar que está "subida al caballo".

Además, la actriz realizó un polémico comentario sobre la salud mental que en las redes sociales fue repudiado. "Después se deprimen", agregó Guevara en referencia a la confesión que realizó la intérprete de Disciplina hace pocos días atrás.

Consultada por Intrusos, la One no dudó en contestar: "Lali Espósito es lo más. Si hay alguien que no es agrandado es ella". Vale recordar que Moria participó en Quiénes Son, una de las últimas canciones lanzadas por la cantante pop, y elogió su carrera artística en reiteradas oportunidades.