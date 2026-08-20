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Se viene la segunda temporada de Menem: qué se sabe sobre la nueva entrega de la serie

Se confirmó la segunda temporada de Menem, la serie protagonizada por Leonardo Sbaraglia que recorre la vida y el ascenso político del expresidente argentino. Los adelantos y que se sabe hasta acá.

Se viene la segunda parte de Menem.
Se viene la segunda parte de Menem.

La primera temporada sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem causó furor, por lo que Prime Video decidió apostar nuevamente por la biopic del excéntrico mandatario.

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.
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Si bien todavía no trascendieron detalles sobre qué hechos históricos se retratarán ni qué aspectos de la vida personal del expresidente se abordarán en esta segunda temporada, se estrenará en 2027. Las expectativas son altas y todo indica que la serie volverá a dar que hablar tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Menem

Menem

En este sentido, el actor Leonardo Sbaraglia se refirió a la continuación de la serie: “Estoy con mucho panorama laboral, además todo muy hermoso, entre los cuales está la segunda temporada de Menem que ya está confirmado, que lo vamos a hacer este mismo año”.

En plena producción, todavía no se conocieron todos los nombres del elenco, pero sí hay dos figuras que ya están confirmadas para esta segunda parte: Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar a Carlos Menem y Griselda Siciliani repetirá su papel como Zulema Yoma. Y contará con la dirección cinematográfica de Ariel Winograd.

El final de la primera temporada sugiere la continuidad porque concluye en 1995 con la reelección presidencial y la trágica muerte de su hijo, Carlitos Junior. La escena final muestra a Leonardo Sbaraglia -como Menem- totalmente devastado y transformando las lágrimas en una sonrisa mientras mira a cámara.

Sinopsis de la segunda temporada de Menem

Después de un primer mandato que lo catapultó a la reelección, Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo mira igual.

Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se va derrumbando al mismo paso que la economía. Los gestos frívolos que antes hacían gracia ya no alcanzan.

Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y declaraciones delirantes sobre vuelos espaciales, la temporada recorre las anécdotas más emblemáticas de un presidente que combinaba el poder con el espectáculo. Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser Presidente.

Poster de la segunda entrega de Menem por Prime Video.

Poster de la segunda entrega de Menem por Prime Video.

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