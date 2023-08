¿Se va de Got Talent Argentina? La apretada agenda de Abel Pintos que puede relegarlo del programa

Sin embargo, si hay otro tipo de eventos en la previa del recital, puede llegar a faltar. Hasta el momento, no se irá ni tampoco faltará, pero queda en alerta para los fanáticos, puesto que debe acomodar su agenda acorde al programa.

Por su parte, quien también tiene planes de componer nueva música es La Joaqui, pero tampoco tiene en objetivo faltar al programa, ya que se acotó a las realidades de los artistas.

Inesperada pelea en Got Talent Argentina: revelan que hay mala relación entre dos jurados

Con la llegada de Got Talent Argentina, Telefe levantó sus números y se ubica en lo más visto de la televisión. Pero una inesperada noticia se hizo presente: se llevan mal dos integrantes del programa y eso podría perjudicar al desarrollo del programa.

Got Talent Redes sociales

"Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel es más tímido. No hubo match. Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra... En lugares íntimos contó 'no me gustó tanto mi química con Abel'”, expresó Pampito en Intrusos.

Y agregó: “Lizy le tiraba un chiste pero como el programa es editado yo no sé si esto se va a ver, del otro lado era una pared, no volvía. Igual es muy divertido. Acá abandonó el móvil ¿se acuerdan?".