Profundo dolor: murió un cantante de música popular tras someterse a una operación El ambiente artístico latinoamericano atraviesa un duro momento tras confirmarse el deceso de un reconocido intérprete. Agregar C5N en









Un reconocido cantante falleció este 27 de junio.



Colombia se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un reconocido exponente musical que era llamado artísticamente como Mauricio Uribe. La triste noticia sobre la partida del intérprete fue ratificada de manera pública en las últimas horas, aunque el deceso del cantante se produjo el pasado 27 de junio.

La lamentable pérdida se dio a conocer formalmente a través de un comunicado oficial difundido en el perfil de Instagram del propio vocalista. "Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana… Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento", expresaba el texto para despedir al artista.

De acuerdo con lo comentado sobre su cuadro clínico por su gente cercana, el artista venía luchando desde hacía bastante tiempo contra una diabetes crónica muy severa. Si bien se había sometido recientemente a una programada intervención quirúrgica en un intento por mejorar su calidad de vida, el posterior proceso de recuperación postoperatoria presentó serias complicaciones que terminaron por descompensar su estado general de salud.

Ante las masivas muestras de afecto recibidas por parte del público, sus allegados decidieron emitir un sentido agradecimiento por el acompañamiento recibido en las redes sociales. "Agradecemos de todo corazón las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad que familiares, amigos, colegas y seguidores han expresado en estos momentos de dolor. Cada mensaje ha sido un apoyo invaluable para su familia y para quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en su camino", concluyó el comunicado.

Quién era el cantante Mauricio Uribe Mauricio Uribe, fue un destacado exponente de la música popular colombiana. Nacido en Yolombó, Antioquia, construyó gran parte de su trayectoria cerca de la famosa ciudad de Medellín, donde logró consolidarse de manera independiente como una de las voces más queridas y respetadas de la música.

En sus comienzos, el intérprete incursionó dentro del género del vallenato, desempeñándose inicialmente como corista de figuras de renombre internacional como Luis Mateus. Esa experiencia temprana le sirvió de plataforma para forjar su camino solista y volcarse de lleno a la música popular, un estilo melódico muy arraigado en Colombia que suele cantarle al amor, el despecho y las vivencias de los sectores populares. A lo largo de su carrera, el vocalista dejó un catálogo de más de 100 canciones grabadas que acumularon millones de reproducciones en las plataformas digitales. Entre sus composiciones más icónicas y celebradas por su público se destacan títulos como Tranquila Reina, su mayor éxito comercial, además de canciones con una profunda carga sentimental como Confundido y el clásico familiar Feliz cumpleaños mamá.