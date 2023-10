Daniela Celis reveló el lugar donde concibió a sus gemelos con Thiago Medina.

“Ya sé en dónde hicimos los bebés. Se me ocurre la conversación que tuvimos después de haberlo hecho porque la obstetra me dijo 'las fechas promedio son estas'. Vimos las fechas y pensamos lo que pasó en ese momento. Y con Thiago dijimos 'no puede ser, fue en ese momento'", expresó Pestañela en Editando Tele.