Nicolás Repetto habló de su separación con Florencia Raggi: "Lo mejor..."

El duro momento del actor se desencadenó en pandemia, cuando se separaron. Él se fue a Uruguay, mientras ella se quedó en Buenos Aires con los chicos, según relató el conductor en su cuenta de Instagram.

"Todo surge de una ocasión, ¿no? A veces las ocasiones te impulsan o te frenan", contó. Esta experiencia dio origen a la canción Flotar, producto de ese momento que pudo transitar.

Añadió que era una época de poco trabajo, donde había mucho tiempo para pensar, y en la que la distancia física también se volvió emocional. "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar, porque tenés la corriente en contra", reflexionó.

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La canción que Repetto le dedicó a Raggi está compuesta por él y la canta su hija. Todo fue posible por el retiro que tuvo el mediático en plena crisis matrimonial cuando se refugió en La Juanita, su casa de José Ignacio. Esto no sorprendió al mundo del espectáculo y a los seguidores de los famosos, ya que la mediática ya había dado alguna señal de una fuerte crisis, que finalmente superaron, a pesar de que la separación estuvo latente.

La historia de amor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Nicolás Repetto y Florencia Raggi forman una de las parejas más estables del espectáculo argentino, ya que están unidos hace más de 30 años, tras conocerse en 1995 durante una entrevista en el programa Nico del mediodía. Su relación se consolidó con dos hijos, Renata y Francisco. Según contaron en varias entrevistas, el secreto de la permanencia está en la libertad individual, la convivencia armónica y el haber compartido proyectos de vida lejos de la alta exposición mediática.