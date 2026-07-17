IR A
IR A

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Una revelación inesperada reabrió una vieja historia y desató un divertido cruce que nadie veía venir.

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Marcelo Tinelli volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la agenda del espectáculo luego de realizar una confesión que sorprendió tanto a sus seguidores como al mundo de la televisión. Durante una entrevista en un ciclo de streaming conducido por Maite Peñoñori, el presentador habló sin filtros sobre uno de los rumores más persistentes de la farándula argentina: la supuesta historia sentimental con Xuxa, la histórica animadora brasileña que marcó a toda una generación.

El conductor y productor contestó el desafío de su histórico adversario televisivo.
Te puede interesar:

Mario Pergolini le respondió a la invitación de Marcelo Tinelli: ¿se suben a un ring a pelear?

Lejos de esquivar el tema, Tinelli fue categórico y reconoció que el romance que durante tantos años se mencionó públicamente nunca llegó a concretarse. "Me hubiera encantado que pasara algo con Xuxa, pero no me dio bola. Pensé que iba a ser la madre de mis hijos", expresó entre risas, dejando en claro que sus sentimientos fueron reales, aunque jamás correspondidos. El conductor agregó además: "Yo pensé que iba a ser la madre de mis hijos. Es verdad, sentí eso... pero no".

Tinelli también relató, con humor, los intentos que hizo para conquistar a la estrella brasileña. "No me dio bola. Todos me decían que me miraba y yo entré como un caballo. Me fui hasta Brasil, compré Garoto, aprendí a hacer caipiriña... me rebotó mil veces", recordó entre carcajadas. Incluso confesó que cuando Xuxa inició su relación con Luciano Szafir, llegó a preguntarse "¿Qué le vio a ese tipo? ¿Qué me pasó a mí?", aunque aclaró que siempre conservaron una excelente relación de amistad y que hoy continúa admirándola profundamente.

En sus épocas de Showmatch, Tinelli invitó a Xuxa al programa.

En sus épocas de Showmatch, Tinelli invitó a Xuxa al programa.

Qué dijo Pergolini sobre la posibilidad de boxear con Tinelli

Mientras la confesión sentimental de Tinelli ocupaba los principales titulares, otro episodio volvió a reunir a dos históricos protagonistas de la televisión argentina. Todo comenzó cuando, durante una charla con integrantes de Paren la Mano, el conductor imaginó un combate frente a Mario Pergolini en el evento de boxeo para figuras del streaming Párense de Manos. Con tono humorístico, incluso ironizó sobre sus posibilidades de victoria al asegurar: "No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente".

La respuesta de Pergolini no tardó en llegar desde su programa No preguntes por Rusia. Con su estilo característico, confirmó que había visto la repercusión del desafío y comentó entre risas: "Tuve un desafío". Sin embargo, rápidamente dejó en claro que el combate jamás ocurrirá. "No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años", respondió, desactivando cualquier expectativa de un enfrentamiento real.

El intercambio, lejos de alimentar una nueva rivalidad, terminó demostrando el tono distendido que hoy mantienen ambos referentes de la televisión. Luego de escuchar las declaraciones de Pergolini, Tinelli reaccionó públicamente con un mensaje afectuoso en redes sociales: "JAJAJA te quiero Mario", acompañado por un corazón rojo, dejando en evidencia que las históricas disputas televisivas quedaron definitivamente atrás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paula Robles rompió el silencio.

La inesperada reacción de Paula Robles cuando le preguntaron sobre el escándalo de Juanita Tinelli

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

últimas noticias

El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora

Hace 31 minutos
Fue la más baja en cuatro meses, informó el Indec.

La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

Hace 44 minutos
Ailén Cova le hizo un intimo pedido a Alexis Mac Allister.

Ailen Cova le hizo un pedido especial a Alexis Mc Allister y su respuesta enterneció las redes

Hace 52 minutos
El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio

El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre

Hace 1 hora
Una nueva pelea entre la conductora y el futbolista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

Hace 1 hora