Sorprendió a todos: Marcelo Tinelli confesó su amor frustrado con una famosa conductora Una revelación inesperada reabrió una vieja historia y desató un divertido cruce que nadie veía venir. Agregar C5N en









El conductor sigue en el centro de la escena mediática.

Marcelo Tinelli volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la agenda del espectáculo luego de realizar una confesión que sorprendió tanto a sus seguidores como al mundo de la televisión. Durante una entrevista en un ciclo de streaming conducido por Maite Peñoñori, el presentador habló sin filtros sobre uno de los rumores más persistentes de la farándula argentina: la supuesta historia sentimental con Xuxa, la histórica animadora brasileña que marcó a toda una generación.

Lejos de esquivar el tema, Tinelli fue categórico y reconoció que el romance que durante tantos años se mencionó públicamente nunca llegó a concretarse. "Me hubiera encantado que pasara algo con Xuxa, pero no me dio bola. Pensé que iba a ser la madre de mis hijos", expresó entre risas, dejando en claro que sus sentimientos fueron reales, aunque jamás correspondidos. El conductor agregó además: "Yo pensé que iba a ser la madre de mis hijos. Es verdad, sentí eso... pero no".

Tinelli también relató, con humor, los intentos que hizo para conquistar a la estrella brasileña. "No me dio bola. Todos me decían que me miraba y yo entré como un caballo. Me fui hasta Brasil, compré Garoto, aprendí a hacer caipiriña... me rebotó mil veces", recordó entre carcajadas. Incluso confesó que cuando Xuxa inició su relación con Luciano Szafir, llegó a preguntarse "¿Qué le vio a ese tipo? ¿Qué me pasó a mí?", aunque aclaró que siempre conservaron una excelente relación de amistad y que hoy continúa admirándola profundamente.

En sus épocas de Showmatch, Tinelli invitó a Xuxa al programa. Qué dijo Pergolini sobre la posibilidad de boxear con Tinelli Mientras la confesión sentimental de Tinelli ocupaba los principales titulares, otro episodio volvió a reunir a dos históricos protagonistas de la televisión argentina. Todo comenzó cuando, durante una charla con integrantes de Paren la Mano, el conductor imaginó un combate frente a Mario Pergolini en el evento de boxeo para figuras del streaming Párense de Manos. Con tono humorístico, incluso ironizó sobre sus posibilidades de victoria al asegurar: "No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente".

La respuesta de Pergolini no tardó en llegar desde su programa No preguntes por Rusia. Con su estilo característico, confirmó que había visto la repercusión del desafío y comentó entre risas: "Tuve un desafío". Sin embargo, rápidamente dejó en claro que el combate jamás ocurrirá. "No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años", respondió, desactivando cualquier expectativa de un enfrentamiento real.

El intercambio, lejos de alimentar una nueva rivalidad, terminó demostrando el tono distendido que hoy mantienen ambos referentes de la televisión. Luego de escuchar las declaraciones de Pergolini, Tinelli reaccionó públicamente con un mensaje afectuoso en redes sociales: "JAJAJA te quiero Mario", acompañado por un corazón rojo, dejando en evidencia que las históricas disputas televisivas quedaron definitivamente atrás.