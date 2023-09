Se filtró un fragmento de la nueva canción de los Rolling Stones

Esto provocó la reacción de miles de fans los cuales esperan desde el 2005 que la banda edite un nuevo disco con temas originales. Según la página oficial de ASCA, el disco verá la luz el próximo 6 de septiembre.

El 27 de agosto, a través de un enigmático anuncio publicado en un diario inglés plagado de referencias a viejas canciones, Los Rolling Stones dieron pistas sobre Hackney Diamonds.

El texto fue publicado días atrás en el Hackney Gazette camuflado en una publicidad de un ficticio negocio de reparación de cristales, y aunque no menciona al grupo, hace un guiño a partir de la presencia del famoso logo de la lengua que caracteriza a la banda.

"Nuestro amable equipo les promete satisfacción. Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas", expresa el texto que promociona a Hackney Diamonds, el supuesto local que promete su apertura para septiembre de 2023, en alusión a las canciones (I Can´t Get No) Satisfaction, Gimme Shelter y Shattered.

The Rolling Stones - Don't Get Angry With Me (snippet of new song)